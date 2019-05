Bunları yaşamayan kadın yok

Erkekler ilişkilerinde bazen öyle saçma hatalar yapıyor ve bunun o kadar farkında olmuyor ki, belki bir nebze de olsa onların bu durumlarına ışık tutar, birazcık da olsa kendilerine uzaktan bakmalarını sağlarız dedik...

1. Aşırı ilgili olmak ile ilgisiz olmanın ortasını bulamaması, Bir dönem aşırı ilgiden nefes aldırmadığı gibi bir dönem de sanki siz hiç yokmuşsunuz gibi davranır.

2. Açık olamaması ve her zaman alttan alttan bir şeyleri anlatmaya çalışması, Sorununu asla söylemez ve sert tavırları ile bunu anlamanızı bekler.

3. İlişkisindeki kadından başka kadınların da ilgisinden hoşlanması, Asla yeterince tatmin olmuş durumda değildir. Hâlâ egosunun okşanmasını ister.

4. Zamanını değerlendirmede sorunlar yaşaması, Seven insan elbet bir vakit ayırır.

Bunlar bahaneden sayılmıyor artık.

5. Kıskançlığın dozunu abartması, Aşırı kıskanç tavırları ile kapana kısılmış gibi hissettirirler.

6. Boş vaatlerde bulunması, Yapamayacağı şeylerin sözünü vermeleri...

7. Kadının kendine olan güvenini zedelemesi, Başka kadınlara olan ilgisini saklamaktan çekinmezler bile.

8. Aradaki saygıyı yitirtecek tartışmalar yaratması, Küfür etmesi, sesini yükseltmesi...

9. Sürekli olarak hesabı ödemeye çalışması, Sanki sizin yediğinizi ödeyecek durumunuz yokmuş gibi davranmaları...

10. İlişkisi var diye bakımına dikkat etmemesi, Salmış gitmiş işte...

11. Belirli bir zaman geçtikten sonra karşısındaki insana kaba saba bir şekilde askerlik arkadaşı gibi davranması, Bazen kadın olduğunuzu bile unuttuğunuz dönemleriniz olmuştur elbet...

12. Zaman geçtikçe düşüncesiz hareketler sergilemesi, Sizin hastalığınız ile ilk zamanlarda aşırı ilgilenirken, ilişkiden emin olduğu dönemde asla sizi önemsemeyen tavırlar sergilerler...

13. Kendini geliştirmeyi bırakıp, kendine monoton bir hayat yaratması, Her zaman aynı şeyleri yapıp sizinle farklı planlar yapmaya hiç yanaşmazlar. Erkeklerin ilişkilerinde farkında olmadan yaptığı hatalardan bazılarıdır...

Umarım bu davranışları uygulayan erkekler kendilerine biraz objektif bir bakış açısıyla bakabilirler.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Almanya'da bir hayvanat bahçesinde, dünyanın en tehlikeli türü diye yazan bir yer vardır. İçeri girdiğinizde içeride sadece bir ayna vardır.



TESPİTLİ YORUM

Aksiyon, gerilim mi istiyorsun?

Misafirliğe yırtık çorapla git...



NE KADAR OLDU?

Sağılık Bakanlığı, prezervatif kullanımını yaygınlaştırmak için "Fidayda'da Ankaralım Fidayda, kondomumu taktım bir anda", "Atem tutem ben seni kondoma saram ben seni", "Takmak ya da takmamak bütün mesele bu -Kondom Shakespeare" gibi sloganlarıyla gençlere ulaşmaya çalışalı 15 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

İstanbul'da fazla bastırdığımız Ramazan imsakiyelerini, ziyan olmasın diye İzmir'deki şubeye gönderdik.

Magmada kaçta okunuyor ezan? İstanbul ile aynı ise, imsakiyeler bizden.

Ana sınıfına giden 6 yaşındaki kızımla evcilik oynuyoruz. Evi olarak düzenlediği köşeye beni davet ediyor ve "Nasılsınız hanımefendi?, "İyiyim siz nasılsınız?" şeklindeki genel girişten sonra, güya sohbeti ilerletmek istiyorum.

Kucaklamak, öpmek şeklindeki tacizlerim sırasında da "Hanımefendi saçlarınız ne güzel, özel bir bakım uyguluyor musunuz?" diye soruyorum ve aldığım yanıt beni gülmekten yerlerde süründürmeye yetiyor: "Evet, okulda bit bulaşmasın diye bit tokası takıyorum!"