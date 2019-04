Kadınları erkeklere bağlayan birbirinden önemli 13 koşul

Bir kadının erkeğe bağlanması için gerekli olan durumlar nelerdir? Bunları bir bir anlatıyoruz...

Erkeğin her koşulda dürüst olması, Ne olursa olsun içinden geçeni, başından geçeni söylemesi...

Zor zamanlarda kadının yanında olduğunu hissettirmesi, Bunu da içinden geldiği için yapması...

Fazla bunaltmadan ona ilgi göstermesi, Ne çok ne az, tam kararında.

En kötü zamanları bile en iyiye çevirebilmesi, Bir cümlesi ile belki de.

Hayatına güzel şeyler katabilmesi, Unuttuğun, bilmediğin değerleri göstermesi...

Aradaki ten uyumunun harika olması, Ona dokununca karnında kelebeklerin uçuşması...

Kendini o erkeğin yanında huzurlu hissetmesi, Herkesten çok onun yanında huzurlu hissetmesi...

Her koşulda saatlerce gülebilecek kadar eğlenebilmesi, En iyi arkadaşı gibi olabilmesi...

Tüm koşullara rağmen onun varlığını hissedebilmesi, İyi, kötü her an, onun orada olduğunu bilmesi...

Güven duygusunun bir kere bile incitilmemiş olması, Aklının bir kere bile kalmaması...

Kültürlü olması ve her zaman kadına bir şeyler katabilmesi, Konuşmalarıyla kadını etkilemesi...

Tutkulu bir ilişki yaşatması, Her zaman tutkuyu en derinlere kadar hissettirebilmesi....

Yeri geldiğinde arkadaş, yeri geldiğinde sevgili olabilmesi, Her duyguyu birden yaşatabilmesi...

Bir kadını bir erkeğe bağlayan en önemli koşullardandır...

Böyle bir ilişki yaşayabilenlere helal olsun!

