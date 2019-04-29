Kadınlar 2 kez aşk acısı çekiyormuş
Tam da harika hissederken bir aynaya bakmışsınız, makyajınız batmış. Ne kadar süredir böyle acaba?
Ağda yaparken derinizin ölümüne acıması...
Hayatta her şeyi yoluna sokabileceğine inandığınız kıyafeti buldunuz ama birileri sizden önce denemiş ve deodorant izleri bırakmış.
Nasıl düzeltilir bu hayat şimdi?
Okula ya da işe giderken pantolonunuzdan don izinizin belli olduğunu fark etmek.
Rüzgarın, giydiğiniz mükemmel eteği başınıza geçirmesi.
Çene tüyleri ya da bıyık.
Yoga sınıfının ortasında istenmeyen sesler çıkarmak.
Eteğinizi olduğundan kısa hissettiğinizde, oturup kalkarken ekstra dikkatli olmak zorunda kalmak.
Arabanızı tamire götürdüğünüzde acaba usta sizi sırf bayansınız diye kazıklamaya çalışıyor mu diye meraktan ölmek ve cingöz takılmaya çalışmak.
Kabus dediğin 3 kelime:
İdrar Yolları Enfeksiyonu
Patronun / öğretmenin, iş yerinde / okulda zaman konusunda size baskı yapması...
Manikür-pedikür sonrasında mantar enfeksiyonu konusunda endişelenmek.
Kabinde size dar gelen bir kıyafetten asla çıkamayıp hep öyle kalacağınız ya da kıyafeti yırtmak zorunda olacağınız korkusu.
Restoran tuvaletlerinde aynaya bakarken bir başkasıyla göz göze gelmek.
Garipliğin ötesi.
Ya da tuvalet kağıdı kalmadığını tuvaletinizi yaptıktan sonra fark etmek..
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kadınlar ağladıklarında, beynin intikam duygusunu tetikleyen parietel lobu aktifleşir. Bu yüzden ağlayan kadın çok tehlikeli olabilir.
TESPİTLİ YORUM
Konuşma yeteneği olan hayvanlara ilk olarak küfür etmesini öğreten insana Türk insanı denir.
NE KADAR OLDU?
Elinde kalan mobilyaları ucuza elden çıkarmak için ''Kapatıyoruz'' adıyla mağaza açan bir mobilyacı, altı ayda kâra geçince Denizli ve Manisa'da da birer ''Kapatıyoruz'' açalı 12 YIL OLDU
FIKRA
Temel bir gün gidiyor, adamın birine:
- Hemşerim Japon misun?
Adam: Hayır.
Temel sonra bir daha soruyor:
- Hemşerim Japon misun?
Adam, "Yok kardeş" diyor.
Daha sonra bir daha; - Hemşerim Japon misun?
Adam sinirlenip:
"Evet Japonum!" Temel: "Vallahi hiç benzemiysun."
ALKIŞLIYORUM
KAPIDA karşılaştık seninle, bana baktın gülümsedin.
Yüzün çok tanıdık geliyordu.
Yanından öylece geçtim gittim.
Arkamdan bana seslendin ismimle.
Sesinden tanıdım seni; 26 yıllık bıyıklarını niye kestin baba?!.
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