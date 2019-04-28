Kadın ve erkeklerin en çok söylediği 10 yalan

Kadın – erkek ilişkileri üzerine yapılan bir araştırmada, erkeklerin kadınlara göre çok daha fazla yalan söylediği ortaya çıktı. Günde altı defa, kadının söylediği yalanların tam iki katı kadar!

İki tarafın da en fazla söylediği yalan "Bir şeyim yok, ben iyiyim" yalanı.

Kadınlara oranla erkeklerin çok daha fazla yalan söylediğini ortaya çıkaran araştırma, erkeklerin günde altı defa, kadınlarınsa üç defa bu yola başvurduklarını belirtiyor.

İngiltere'de 2 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmada erkeklerin kadınlara göre iki kat daha fazla yalan söylediği ortaya çıktı. Buna göre erkekler sırasıyla partnerlerine, patronlarına ve iş arkadaşlarına yalan söylüyor. Ayrıca erkeklerin partnerlerin fiziki görünümü hakkında söyledikleri yalanlar da 'Top 10 Yalan listesinde' ilk üçe girmeyi başarmış.

Beden dili uzmanı Richard Newman, pek çok insanın işaretleri göremediğini ve karşı tarafın yalan söylediğini anlayamadığını söylüyor.

"İnsanlar zannediyor ki yalan söyleyen kişiler göz temasından kaçar, yüzlerini saklar. Ama aslında durum bunun tam tersi.

Yalancılar, sizi ikna etmek için ellerinden geleni yapar. Yüzünüzdeki reaksiyonları görebilmek için size direkt ve ilgiyle bakar."



Top 10 Erkek Yalanları

1- Bir şeyim yok, ben iyiyim.

2- Bu son kadeh.

3- Göbeğin hiç de o kadar büyük değil.

4- Hiç fikrim yok.

5- Pilim bitti.

6- Üzgünüm aradığını duymamışım.

7- Bu kadar içmeyecektim.

8- Kendi yolumda gidiyorum.

9- O kadar da pahalı değil.

10- Trafikte sıkıştım.



Top 10 Kadın Yalanları

1- Bir şeyim yok, ben iyiyim.

2- Bu yeni bir şey değil ki, yıllardır yapıyorum.

3- O kadar da pahalı değil.

4- İndirimdeydi.

5- Kendi yolumda gidiyorum.

6- Bilmiyorum nerede, dokunmadım bile.

7- O kadar içmeyecektim.

8- Başım ağrıyor.

9- Hayır, onu ben atmadım.

10- Üzgünüm aradığını duymamışım.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bir ankette "Moraliniz bozulduğunda ilk kiminle dertleşirdiniz" sorusu sorulduğunda erkeklerin yüzde 71'i eşim derken bu oran kadınlarda yüzde 39.



TESPİTLİ YORUM

Eskiden ezan okununca eve dağılırdık. Şimdi telefonun şarjı bitince



NE KADAR OLDU?

Manken Doğa Bekleriz, 'kepçe' olarak nitelediği kulaklarını, bir davete giderken Japon yapıştırıcısıyla kafasına yapıştıralı 12 YIL OLDU



Fıkra

2004'TE Sakarya otobüs terminalindeki şüpheli poşeti eli ile boş bir alana götüren göbekli polis benim abimdi.

Götürürken serçe parmağını havada tutması, yüzünü sağa çevirmesi ve gözlerini hafif kısması gibi tedbirler, olası bir faciayı önledi.



AlkışlıYorum

ANNEMLE yürüyüşteyiz. Bir ara yavaşlıyor.

"Hayırdır, yoruldun mu?" diyorum. "Hayır ama biraz yavaş yürüyelim, arkadan gelenler sevgili heralde.

Kız "aşkım" diye konuşuyor. Ne konuştuklarını dinle, belki bir şeyler öğrenirsin" diyor. Sen de mi annem yaa!

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