5 adımda internette kadınlarla konuşma sanatı

İnternet dünyası hepimizin hayatlarının içine iyice girdi.

İşte size internette kadınlarla konuşmak için 5 temel kural.

Stratejiniz olsun. Ne tip bir kadınla tanışmak istediğinize kadar verin.

Hayatınızın aşkını mı arıyorsunuz yoksa tek amacınız yaz tatiline yalnız çıkmamak mı? Her arkadaşlık sitesinin kullanıcı profilleri farklıdır. Hedefinizi belirledikten sonra hangi siteye yoğunlaşmanız gerektiğine karar verin.

Yeni kızlarla tanışmak için değişik chat sitelerinde gezin. Yüzlerce chat sitesinin arasından size uygun olan siteyi belirlemek için size hitap eden ilgi alanları olan kızların kayıtlı olduğu siteleri tercih edin. Zira ortak ilgi alanlarınız olan kızlarla sohbet etmekte ve muhabbetinizi dışarıya taşımakta zorlanmazsınız.

Pek çok erkek için netten konuşmak, yüz yüze konuşmaktan daha rahattır.

Burada şu tehlike ortaya çıkıyor. Yazılan mesajlarda mimik ve karakter belirtisi olmadığı için herhangi bir minik şaka bile "delete" tuşuna yakınlaştırır. Siz, siz olun her yazdığınız mesajı göndermeden tekrar okuyarak yanlış anlaşılma riskinizi düşürmeniz lazım.

Şirin gözükmek için gülen suratlara ve diğer ikonlara gazla güvenmeyin.

Gülen suratlar, internet dilinde kullanılan kısaltmalar ve ikonlar tadında kullanıldığında işe yarar ancak tadında bırakmazsanız, sinir bozucu olabilir. Hele ki bu tür ikonları dokuz yaşındaki kuzeniniz de kullanıyor.

Karşılıklı sohbet yaratmaya çalışın. Sürekli soru sormak, cevap beklemek, karşınızdaki kişiye, "mahalle muhtarının yeni seçimde yeniden aday olup olmadığını sormak, sadece internette değil, gerçek hayatta da şimşekleri üzerinize çeker.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İsrail'de erkek meyve sinekleri arasında yapılan araştırmaya göre;

Çiftleşemeyen erkek meyve sineği, meyvesi alköllü çiçeklere yöneliyor.

Bu yolla ödül ve tatmin ihtiyacını gideriyormuş. Ya erkek işte sinekte aynıı...



TESPİTLİ YORUM

''HAYA(T)

İLE HAYA(L)

ARASINDAKİ

TEK FARK

TL'DİR''



NE KADAR OLDU?

"Hazırladığı projeyle Türkiye birincisi olarak ABD'de bilim fuarına katılan Tuğberk Vural'ın karnesine öğretmeni, 'gereksiz işlerle uğraşma' notu yazalı 9 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Tam toplantı esnasında cep telefonu çalar. Toplantı bölünemeyeceği için telefon meşgule alınır ve masa altından, çaktırmadan "toplantıdayım" anlamında "Top" yazılır.

Gelen cevap: "Sensin top!" olur ve toplantı gülme kriziyle beraber son bulmuş olur.



FIKRA

Tiyatroda, ünlü oyuncu rolü gereği uşaklarına bağırır:

-"Atımı getirin!" O sırada münasebetsiz bir seyirci -"Eşek olsa olmaz mı?" diye seslenir. Oyuncu hiç istifini bozmaz:

-"Hay hay!

Buyrun beyefendi!.."