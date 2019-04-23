Çocuklarımızın bayramı kutlu olsun

Çocukların bazen ne söyleyebileceğini kestirmek imkansız. Öyle sorular sorar, öyle şeyler söylerler ki yıllarca dost meclislerinde anlatılır.

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Anne ve 4 yaşındaki oğlu Ege karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, bir arabanın hızla üzerlerine gelmesi sonucu yaşanan diyalog:

Anne: Allah kahretsin çocuk bile umurunda değil hayvanın.

Ege: Horoz bu çocuk!

Anne: O ne demek Ege?

Ege: Babam araba kullanırken horoz bu çocuğu diyor ya!

Anne: !!!

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7 yaşındaki kızımla alerji testi için hastanede sıranın bize gelmesi beklenmektedir:

- Ne o kızım? Mırıl mırıl ne konuşuyorsun?

- Dua ediyorum baba?

- Ne duası?

- Alerji duası.

- Nasılmış o dua?

- Allahım n'olur brokoliye alerjim olsun, çikolotaya olmasın.

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Çocuk: Sen beni temizlerken iğrenmiyor musun? (Tuvalet temizliği sırasında...) Anne: Hayır.

Çocuk: Tabii iğrenmezsin, ben senin içinden çıktım ondan değil mi?

Sürpriz yumurta gibi. Sen çikolatasın, ben oyuncağı.

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Patronun 3 yaşındaki yeğeni dalıp gidince:

- Ne yapıyorsun?

- Düşünüyorum.

- Ne düşünüyorsun?

- Bilmiyorum, daha yeni başladım.

Böyle bir cevabı yeryüzündeki hiçbir büyük akıl edemez.

Okul körleştiriyor sanırım.

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Elinde oyuncak şırınga, o doktor ben hasta, oynuyoruz:

- Baba aç kolunu! Domuz gribi aşısı yapacağım!

- Tamam.

- Pıst. Geçmiş olsun. Şimdi de omzunu aç.

- Tamam.

- Pıst. Geçmiş olsun.

- Bu ne aşısıydı?

- Bu da omuz gribi aşısı.

Hahahahahahaha!

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- Sen mimarmışsın...

- Evet mimarım...

- Napıyorsun yani?

- Ev çiziyorum...

- Ben de anneannemin evini çizmiştim.. Çok kızmıştı.

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39 derece ateşle yatan 6 yaşındaki yeğenim, dedesiyle konuşmaktadır:

Dede:

- Gel kızım seni bir okuyayım da, Allah şifa versin benim güzel kızıma.

Dede içinden duasını okur bitirir.

Torun sorar:

- Okudun mu dede?

- Okudum kızım.

- Ne yazıyormuş?

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Korsanların göz bandı takmasının nedeni gözlerinin kör olması zannedilir ama olayın bilimsel bir gerçeği vardır. Korsanlar gemide bir içeri, bir dışarı çıkarken gözlerinin hem aydınlığa, hem karanlığa alışması için yapılan bir yöntemdir.

Dışarıda iken bir gözlerini göz bandıyla kapatırlar, gemi içine girdiklerinde de göz bandını diğer göze geçirirler. Dışarıdayken kapattıkları gözleri karanlığa alışmış olduğu için, içeride o gözlerini kullanırlar; bu sayede gözlerinin karanlığa alışmasını beklemezler. Savaş durumunda hemen hazır hale geçerler.



TESPİTLİ YORUM

Madem o ayakkabı Külkedisi'nin ayağına cuk diye oturuyordu da, neden koşarken ayağından çıktı?



NE KADAR OLDU?

Yurdumuza İngiltere'den gelen Andy ve Paul, 'Endipol' ismiyle yaptıkları albümlerindeki bir şarkıya çektikleri kliplerinde, ağızlarında emzik, birbirlerine popolarını göstererek 'Belki yes, belki no' diye şarkı söyleyeli 23 YIL OLDU



​ALKIŞLIYORUM

Bizim dört buçuk yaşındaki yeğen kabız olmuş. Tuvaletin önünden geçerken içeriden sesi geliyor. "Açıl susam açııııl!"