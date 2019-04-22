Erkekleri uzaklaştıran davranışlar

İlişkiniz kötüye mi gidiyor.

Cevabınız "Evet"se bu haberimizi okumanızda yarar var!

Erkekler yanlarındayken eğlenebildikleri, neşeli, samimi, kendilerini iyi hissedebildikleri, kendisine huzur veren kadınları tercih ediyor. Biz de erkeklerin sevmediği davranışların ne olduğunu sizler için bizzat araştırdık!

HAYATINI BEĞENMEYEN KADIN...

Hayatını sevmeyen, beğenmeyen, şikayet eden kadınlara kadınlar bile tahammül edemiyor. Sürekli somurtmanız, sreste olmanız onun enerjisini düşürecektir. Sırf bu yüzden bile, sizden kaçacağına emin olabilirsiniz.

ASILIĞE SON!

Her şey ters bile gitse sizin yüzünüzün gülmesini ister erkekler. Hayata karşı güveniniz varsa eğer o da size karşı güven duyacaktır. Ters giden olayların acısını ondan çıkarırsanız, bu oldukça yanlış sonuçlar doğurabilir. Hem zaten konuşup, anlaşmak varken niye böyle yapasınız ki?

YALANI KIM SEVER KI?

Yalan listesine kilonuz, kredi kartı borcunuz da dahil.

Erkekler söylediğiniz her şeye inanabilmek isterler. Yalan söylediğinizi anlamaları da oldukça zordur. Yani sizin dürüstlüğünüze ihtiyaçları vardır.

O SIZIN KANKANIZ DEĞIL!

Sakın onunla erkek arkadaşlarıyla muhabbet ettiği gibi konuşmayın. O sizin sevgiliniz. Ağzınızdan çıkan kötü bir sözcük tüm büyüyü mahvedebilir.

SABIRSIZ OLMAYIN...

Hayatta bazı şeylerin gerçekleşmesi için belirli bir sürecin olması gerektiğini sakın unutmayın. Bu söylediğimize evlenme teklifi de dahil!

DAĞINIK VE BAKIMSIZ OLMAYIN...

Evet o gün canınız yerinizden bile kalmak istemiyor olabilir. Ama bunu yine de ona çaktırmamalısınız.

Saçınız temiz ve yüzünüz canlı görünmeli. Bir rimel hafif bir allık ve biraz toparlanarak günü kurtarabilirsiniz.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yapılan anketlere göre kadınların yüzde 82'si erkeklerden önce, diğer kadınların kendisini beğenmesi için bakım yapıyor.



TESPİTLİYORUM

Şirinler'i sadece iyiler görüyorsa, Gargamel nasıl onları görüyor?



NE KADAR OLDU?

Aynı yıl 2 uçağı düşen Malezya Havayolları, "Ölmeden önce nereye gitmek istersiniz?" konulu yarışma düzenleyeli 4 YIL OLDU



​FIKRA

Boksör Temel, iri yapılı rakibi ile maç yapar.

1. rauntta rakibi Temel'i epey haşlar.

1. raunt sonunda Temel köşesine gider. Antrenörü Dursun, moral vermek için Temel'e "Sen dövüyorsun devam et" der.

1. ve 2. rauntlarda da aynı şeyler olur.

4. rauntta kaşı gözü patlamış Temel, raunt sonunda güç bela köşesine gider.

Dursun yine "Aslanım Temel adamı parçaladın" der.

Temel, Dursun'a bakarak "Ben mi dövüyorum?" der.

Dursun "Evet sen dövüyorsun" der.

Bunun üzerine Temel şunu söyler:

"Öle ise etrafa iyi bak, başka biri beni fena halde dövüyor."



​ALKIŞLIYORUM

Van-İran sınırında, İran topraklarına yarım metre girip, işeyip geri gelmiş olsam bile, bu benim ilk yurt dışı gezim olduğu gerçeğini değiştirmez.