Her kadının en az bir kere yaptığı hatalar

BORÇ PARA: O an ihtiyacı olduğundan arkadaşınıza yardım etmek istiyorsunuz ve nasıl olsa size geri ödeyeceğini düşünüyorsunuz.

Ama o, borcunu ya hiç ödemiyor ya da çok uzun zaman sonra ödüyor.

Dolayısıyla bir kez finansal dar boğaza girdiğinizde bu durumun ağırlığını üzerinizde hissedince bir dahaki sefere "Hayır" demeyi öğreniyorsunuz.

İhtiyacı olan bir yakınınıza borç vermeyi hata olarak kabul etmeseniz de yanlış kişiye borç verdiğinizi kabul edin.



BİR ARKADAŞIN DEDIKODUSU: Bir arkadaşınız hakkında bir başkasına anlattıklarınızın, o dedikodusunu yaptığınız kişiye ulaştığını öğrenmek kadar kötü bir his olamaz.

Bu korkunç his, aynı zamanda önemli bir ders de veriyor. Dedikodu yapmak için coşmadan önce büyük bir hatırlatma yapıyor. Empati kurmayı ve mantıklı olmayı öğretiyor.

SEVGİLİ BULUNCA ARKADAŞLARI İHMAL ETME: Aşk sarhoşu olmuşken etrafınızdaki herkesi unutmanız mümkün. Ama sevgili için tüm dostları bir kenara bırakmak hiç adil değil. Ne kadar ben merkezli bir hale geldiğinizi, ne kadar yalnız kaldığınızı zamanla anlarsınız. Bu, biraz acı bir ders verir insana.

YANLIŞ BİR İŞTE ÇALIŞMA: Belki sadece maaşı için kabul ettiğiniz ya da başka iş aramak için fazla fırsatınız olmadığından, sizi tatmin etmeyen bir işte çalışıyorsunuz.

Bu, sizin motivasyonunuzu düşürüp sizi sinirli ve isteksiz hale getirebilir.

Ama aynı zamanda kariyerinizi şekillendirmenize de yardımcı olabilir. Bir kere iş seçiminde hata yaptığınızda, yeni iş fırsatlarını değerlendirirken daha dikkatli davranırsınız.

YEME İÇMEYİ FAZLA KAÇIRIP PİŞMAN OLMA: Pantolonlarınızın dar geldiğini, kendinizi fazla sağlıklı hissetmediğinizi fark ettiğiniz zamanlar birden fazla olmuştur. Kıyafetlerinizin verdiği sinyal, sizi önünüze çıkan lezzetli ama aşırı kalorili yiyecek ve içeceklere karşı koyamama durumunu değiştirmeye iter. Böylece porsiyonlarınızı küçültüp, spor salonunun yolunu tutmaya başlayabilirsiniz.

YANLIŞ KİŞİYLE İLİŞKİYİ ZORLAMA: Sizi üzen, aldatan, aradığınız kriterlerin büyük çoğunluğuna uymayan biriyle kurduğunuz ilişki alarm verdiği halde sürdürmek için kendinizi zorlamadınız mı hiç?

"Evet" mi dediniz? Buna nasıl ikna oldunuz? Malum kişi sizi her üzdüğünde, sizi nasıl sevdiğini söyleyip gönlünüzü almayı başardı, değil mi?

Peki ya sonra? Yine aynı hatalar… Alarm çanlarının çalıyor olması, sizi, yeni kuracağınız ilişkide daha yüksek standartları arama konusunda cesaretlendirecektir.

Bu hatadan da böyle bir ders çıkarabiliriz.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Amerikalı Hristiyan Topluluğu lideri, Tom Harvey'in "Tanrı doğal afetleri günahkarlara gönderir" dedikten 1 saat sonra evini sel basmıştır.



TESPİTLİ YORUM

İki tane birbirini aramayan arkadaştan ilk önce hangisi "Lan hayırsız hiç arayıp sormuyorsun" derse, o hemen otomatikman hayırlı insan olur.



NE KADAR OLDU?

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini anlatan Ercan Taner, mikrofonu açık unutup Musa Çözen'e "Musa abi fazla heyecanlanma çakıcaz" diye sesleneli 21 YIL OLDU



AlkışlıYorum

BABAMLA teknik bir çizim hakkında tartışıyoruz. O bulduğu açıda inat ediyor; ben de bulduğum açıda inat ediyorum.

Gerilen ortamda ''Ben mühendisim, benden iyi mi bileceksin?'' diyorum. Gergin ortamı kahkahalara çeviren cevap geliyor: ''Sus lan eşek! Senin yapımından sorumlu üretim mühendisi de benim!''

DÖKÜLEN saçlarımdan bıkan abimden evlere şenlik yorum; "Sakın bana bir daha saçlarım cansız deme, kızım sürekli ayaklarıma dolanıyorlar, kıpır kıpırlar bunlar!"

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