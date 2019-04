Kazık yiyeceğinin belirtileri

Alışveriş yapacağımız mekan ve işletmelerde kazık yiyeceğimizi gösteren bazı emareler vardır.

Hesap geldiğinde donup kalmamak için bu emareleri gördüğümüzde kendimizi hazırlamamız gerekir.

Ekşi Sözlük yazarlarının parmak bastığı bazı emareler.

Duvarda asılı duran bisiklet olması.

Abi sen bana bırak, ben size şöyle güzel bir şey yaptırayım.

Şefimizin yeni bir spesiyeli var efendim, size özel olarak onu önerebilirim. Hanımefendiyle denemek ister misiniz?

Abime çay söyledim.

Detayları sonra hallederiz. Para herkesten kazanılır. Biz dost kazanalım güzel abim.

"Elimizde sadece bir tane kaldı" cümlesi. Çoğunlukla son kozdur. Buna da kanmazsanız kurtulursunuz.

"Normalde kimseye yapmam bu fiyatı, bakma biz dostuz" cümlesini duymak.

Abi yabancı değil bizdendir, fiyatını ona göre söyle.

İstediğiniz bir tane çay; yanında hepsi ayrı tabakta olacak şekilde kurabiye, limon vb şeylerle birlikte bir tepsi içinde geliyorsa sıçtınız. İkinci çayı içmek istediğinizde artık çoluğun çocuğun rızkını yemeye dönüyor iş.

Tartışmasız bir şekilde dev tabaklar içinde gelen kuş kadar porsiyonlardır.

Gittiğiniz mekanda ilk başta vestiyerin gelip montunuzu alması.

Restoran tuvaletindeki kağıt havlu makinesinden çıkan havlu ne kadar uzun ise, hesap da o kadar kol gibi gelir.

Tecrübeyle sabittir. Ortalama fiyata sahip mekanların havlu boyu pek 25 santimi geçmez. İsterseniz deneyin.

Hastane girişinde piyano çalan bir adam olması.

Afilli kağıda sahip, kalın süslü menü, gelecek kalın bir hesabın habercisidir.

Masada katlı, kalın, kaliteli bir peçete varsa kesin yapıştırırlar...

Mekanın lavabosuna girdiniz... Uzay gemisindeymişiniz gibi her yer ışıl ışılsa ve bir de müzik çalıyorsa...

Mekana girer girmez sizi kapıda 2-3 kişinin "Hoşgeldiniz, buyrun şu masaya geçin vs." diyerek yol gösterip karşılaması.

Bu durum büyük ihtimalle kol gibi hesap gireceğinin göstergesidir.

Dışardan bakınca mekanın bütün ışıklarının parıltılı şekilde yanıyor olması... Bu faturalarla tasarruf yapmayan işletme müşteriden kat kat çıkarmalı ki işler dönsün...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Abraham Lincoln bir gün öyle nefes kesici konuşma yapmış ki gazeteciler not almayı bırakıp öylece dinlemişler.

Bu yüzden bu konuşmada ne konuşuldu kimse bilmiyor.



TESPİTLİ YORUM

@efsangelo Ben: Anne uyuşturucuya başladım.

Annem: Aferin kızım.

Ben: Anne teflon tavaya çatalın ucu değdi yanlışlıkla.

Annem: SEN EĞİTİLMEZ BİR

BEYİNSİZSİN,

HAYVAN BİLE

BUNU YAPMAZ

BAK HAYVAN

BİLE DİYORUM.



NE KADAR OLDU?

Manisa'da bir hırsız gireceği evin televizyonunun antenini bozup, ertesi gün "Beni eşiniz yolladı, televizyonu alıp tamire götüreceğim" diyerek televizyonu çalalı 11 YIL OLDU



AlkışlıYorum

Alt komşumuz balkona çamaşır asarken karımın yorumu: "Bu kız yine yumuşatıcısını değiştirmiş." Pes diyorum, başka bir şey demiyorum!

"Senin elinden ne olsa yerim" diyen sevgilime geçen hafta yaptığım çorba yüzünden zehirlenip hastanelik olan, 3 şişe serum yiyen ve 1 haftada anca toparlanan annanemden bahsetmeyi düşünmüyorum.

Hayırlısı ile önce yüzüklerimizi takalım sonra alıştıra alıştıra konuyu açarım...