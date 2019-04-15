Bu adamlardan uzak durun-1
İşte uzak durmanız gereken erkek tipleri;
Cimriliğin dağlarında gezen erkekler:
Onlara göre güzel bir restoranda yemek yemek saçmalık, hediye almak gereksizdir. Bunları altı dolu nedenlerle de savunmazlar. Tek savunma nedenleri paradır.
'Ben hislerimi belli edemiyorum'cular:
Asla ilgisini göstermeyen, iyi bir söz söylemeyi kendi erkeklik gururuna yediremeyen tiplerdir.
Bahanesi de hazırdır 'Ben sevgimi gösteremiyorum...' hadi oradan ya!
Duygusallığı geçtik, bir gram bile ince olamayan erkekler:
Her zaman size karşı kaba ve saygısız davranırlar.
Askerlik arkadaşıymışsınız gibi hissedersiniz. Sürekli ağzında "Lan aşkım nerdesin?" gibi cümleler. İnsanı delirtir bunlar, delirtir...
Sonradan görme erkekler:
Bir hediye alınacaksa gelir der ki "Ben sana parasını vereyim, sen al ne istiyorsan" yani pes artık! Tamam, cömerttir falan ama öylesine odundur ki bazen kendinizi kurtarmak istersiniz.
Her şeyi en abartılı şekilde yaşayan bu tipler, restoran çalışanlarına karşı bile saygılı olamazlar, nereden geldiklerini çoktan unutmuşlardır.
'Bir ilişkiye hazır hissetmiyorum'cular:
Bir ilişkiye hazır hissetmez ama konu cinsellikse hazırdır. Sizi kıskanır da ama asla ilişkiye hazır hissetmez. Çünkü o zaman başka kadınlarla da bir şeyler yaşama lüksünden olacaktır.
Kendini çok zeki sanan tipler:
Kendini her zaman aşırı zeki zannedip size oyunlar kuran tiplerdir. Her ortamda herkesi susturup kendini kanıtlamaya çalışmasıyla da en itici erkek tiplerinden biridir.
İlk başta seviyormuş gibi davranan tipler:
Tanıştınız, iki gün geçmeden size deli divane aşık olduğunu söylemeye başladı. İnanmayın, sakın inanmayın tekrar ediyorum inanmayın! Bu triplere aniden giren insanın duyguları tamamen boştur. Sizin ilginizi istediği için, size ilgili davranır. İlginizi görünce de kendini geri çeker. Siz siz olun ağırdan alın, oltaya gelmeyin.
Devamı yarın
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yapılan bir araştırmaya göre, erkekler günde altı kez yalan söyler. Yani kadınlara göre iki kat daha fazla.
TESPİTLİ YORUM
Trafikte gördüğümüz bazı insanların ortalama 30 IQ ile nasıl para kazanıp araç satın aldıklarını araştırıyoruz.
NE KADAR OLDU?
Minik ülke Andorra 1. Dünya Savaşı'nda taraf olmak adına 12 kişilik ordusuyla Almanya'ya savaş açalı 101 YIL OLDU
Fıkra
Ulaştırma Bakanı, uğradığı postahanedeki görevliye sorar:
- Bir haberi kısa zamanda istediğim yere ulaştırmak için kaç yol vardır?
Postahanedeki görevli sakin bir şekilde cevaplar:
- Üç yol vardır:
Telgraf, telefon ve bir kadın...
AlkışlıYorum
İZDİVAÇ programında geçen bir diyalog.
Yaşlı teyze: Ne iş yapıyosunuz?
Yaşlı amca:
Emekliyim, 1 evim var. Kira derdim yok, yaşayıp gidiyorum.
Yaşlı teyze: İyi bakalım. Banyo da küvetiniz var mı? Yaşlı amca:
Hee var. Ama sığmazsın sen.
SİSLİ bir gecede arabayla eve dönerken;
''Herkes de mangal yakmış bu gece...'' diye söylenen, evimizin nur tanesi bir yeğenim var.
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