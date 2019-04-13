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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 13 Nisan 2019, Cumartesi

İstanbul’da Ankaralı olmak

1. Cuma gecesi otobüsleri Cuma günleri öğleden sonra işten erken çıkıp, hafta sonunu geçirmek için gece yarısı varılacak olmasına rağmen Ankara'ya gitmektir.
2. Otobüs hostesleri Ankara'ya ulaşan tüm yolları denemek ve otobüs hostlarıyla ölümüne kanka olmak demektir.
3. Hayat pahalılığı Değerinin 3 kuruş olduğu bilinen bir şeye 5 kuruş verip, bunu 2 yıl konuşmaktır.
4. Yürüyen merdiven alışkanlıkları Yürüyen merdivenin sol tarafında dururken, "Müsaade eder misiniz?" sesiyle irkilip yavaşça sağa çekilmek demektir.
5. Trafik çilesi Sanki Ankara'da hiç trafik yokmuş gibi, her sabah İstanbul trafiğine sövmektir.
6. Gece hayatı İstanbul'a gelinen ilk aylarda sabahlara kadar Asmalımescit'te takılmak demektir.
7. Emlak fiyatları İstanbul'da ev ararken Ankara kira fiyatlarına göre düşünmek ve sonunda hüsrana uğramaktır.
8. Gelir makası farkı Tıklım tıklım bir dolmuşa binip, önünüzden geçen Ferrari'ye bakakalmaktır.
9. Bize her yer ANGARA diyebilmek.
Ancak her ne olursa olsun "La bize her yer Angara" diyebilmektir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyanın en uzun süren savaşı 335 yıl İngiltere- Hollanda arasında olmuştur. En kısası ise 45 dk İngiltere- Zanzibar arasında gerçekleşmiştir.

TESPİTLİ YORUM

OTOBÜS YOLCULUĞU:
İkram esnasındaki heyecan.
Kakaolu kek mi meyveli kek mi?
Gecenin yarısı horlayan çocuk...
Milattan önce komedi filmleri...
Sınırsız su.
Ayağa kalkınca hissedilmeyen popo.

NE KADAR OLDU?
Mahalledeki ve çevredeki gençlere satmak için hint keneviri yetiştiren dayımız yakalanınca "Kuşlara veriyorum.
Kuşlar yiyor" diyerek güvercinlere mal edeli 2 YIL OLDU

FIKRA
Temel Reis, İdris'le uçakla İstanbul'a gidiyormuş.
Bir sarsıntı olmuş.
Herkeste bir telaş.
Pilot konuşmuş:
- Motorda arıza var. Ama meraklanmayın, üç motorla da gidebiliriz...
15 dakika sonra bir anons daha:
- Bir motor daha istop etti ama telaşlanmayın, iki motorla gideriz...
10 dakika sonra pilot üçüncü motorun da bozulduğunu ama tek motorla da gidebileceklerini söylemiş. Temel Reis dayanamayıp:
- Ula İdris Reis, ister misun şimdu dörtünçü motor da pozulsun da hepten havada kalalum...

AlkışlıYorum
Babamın metroseksüellik hakkındaki görüşü: "Valla başka seksüel olmayın da, ne yaparsanız yapın."
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