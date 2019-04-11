Milletlerin avantajları
İNGİLİZ OLMANIN FAYDALARI: Hiçbir baltaya sap olamazsanız, bir tamirhanede "İngiliz anahtarı" olabilirsiniz. İngilizce'yi su gibi konuşursunuz.(!)
AMERİKALI OLMANIN FAYDALARI: Her zaman ülkeniz savaştadır ama size zarar gelmez. NBA maçlarını izlemek için sabahın köründe kalkmazsınız. Her apartmandaki 10 kişiden 5'i dünyayı kurtaracak güçtedir... Düşman ister uzaylı olsun, isterse bir göktaşı... (Örnek: Rambo, Terminator, v.s..)
ÇİNLİ OLMANIN FAYDALARI: Uzaydan görülebilen tek insan eseri olan "Çin Seddi"ni gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşarsınız. Uzağı net görmek için gözlerinizi kısmanız gerekmez.
Tek yataklı oda parası verip üç kişi yatabilirsiniz.
FRANSIZ OLMANIN FAYDALARI: Her şeye Fransız kalabilirsiniz. Fransızca küfür bile etseniz şiir okuyorsunuz sanırlar...
İTALYAN OLMANIN FAYDALARI: Kaybolmazsınız. Çünkü her yol Roma'ya çıkar. Dünya kızları, yakışıklılıkta hep sizi örnek gösterir. Doğan SLX fiyatına FERRARİ alabilirsiniz (Abarttık ama olsun! Eee.. Böyle vergilere böyle espri!) ...
VEE TÜRK OLMANIN FAYDALARI: 2050 yılında dünyanın tek hakimi olabilirsiniz... (Çünkü herkes uzaya çıkmış olacak!) Eğer dünyanın hakimi olursanız, uzaydan gelebilecek UFO'lara taş atıp onları korkutarak kaçırabilirsiniz. Restoran, lokanta gibi yerlerde masaları birleştirebilir, ortaya bir salata söyleyebilir, masanın kısa bacağının altına katlanmış kağıt koyabilirsiniz. Uçak, hastane, vb. gibi cep telefonu kullanmanın yasak olduğu yerlerde gizli gizli cep telefonu ile konuşabilir, plajda cep telefonunuzu mayonuza sıkıştırabilir ve her şey çok normalmiş gibi davranabilirsiniz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Eğer kendi kendinize konuşuyorsanız sıkıntı yok ama cevap veriyorsanız sıkıntı büyükmüş, benden söylemesi.
TESPİTLİ YORUM
Erkek önemsediği kadını kıskanır. Kadın önemsediği erkekle zıtlaşır.
NE KADAR OLDU?
Uğruna gıyabi cenaze namazı kılınan, gazetelere zayii ilanı verilen, yas tutulan Türk dizi tarihinin en sevilen karakteri Süleyman Çakır öleli 15 YIL OLDU
FIKRA
Adamın birini kuduz köpek ısırmış ama adam çok ihmalci olduğu için, "Bugün iğne olurum, yarın iğne olurum" derken iş işten geçmiş.
Doktora başvurup durumunun kritik olduğunu öğrenince de hemen bir kağıt-kalem istemiş ve uzun uzun bir şeyler karalamaya başlamış.
Doktor uzun süre beklemiş, bi ara dayanamayıp hayretle sormuş:
- Vasiyetnameniz bu kadar uzun mu?
- Vasiyetname hazırladığımı söyleyen kim doktor?
Ben ısıracağım kimselerin listesini yapıyorum!
AlkışlıYorum
Gece yatakta karımın çıkardığı sesler reenkarnasyona inanmamı sağladı.
Herkes önceki hayatında prenses olacak değil.
Elbette traktör de olunabilir...
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