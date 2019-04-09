Kadınların masası
2 ADET EL KREMİ: O el kremi olmazsa olmaz. Eğer birim amirinizse psikolojik olarak ellerine kremi sürüp anlamsız mimiksiz bir şekilde bir şeyler anlatır.
2 ADET KUPA: Anlam veremediğim noktalardan biri de 2 adet olması. Biri sanırım yedek.
Hayır yıkansa tek kullanabilecek ama ben genelde ikisini de bir anda yıkandığını gördüm.
RENKLİ KALEMLERİN OLDUĞU 3 ADET KALEMLİK:
Kadınlar çizik atmayı hep sever.
Bunu da renkli kişilikleriyle yaptığı için her şey alacalı bulacalı.
Genellikle pembe renkli kalem tercih edilir.
RENKLİ POST-İT'LERİN OLDUĞU KUTU: Renkli postitler kullanılır. Bilgisayarların yanına yapıştırılmıştır. Kuaför Ali'nin telefon numarası. Bilmem ne büfe gibi.Hatta mail şifresini yapıştıran da gördüm be.
1 ADET AYNA: Ayna ayna söyle ona ondan güzeli var mı bu ofiste... Aynasız çıkmazlar abi.
1 ADET SU ŞİŞESİ: Hep çok su içip zayıflayacakları inancındadırlar ama yemekte bir araba yemek yemiştir. İçsen ne olur.
1 ADET ŞAL: Hastayım şu kadınların tam teşekküllü olmalarına. Klimaya karşı önlem.
1 ADET FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ: Birden fazla olabilir.
Sevgilisi ile arasının nasıl olduğunu buradan takip edebilirsiniz.
1 ADET KUM SAATİ: Valla hiçbir amacı yok.
1 ADET ELMA: Masada sürekli duran elmanın akibetini hep merak etmişimdir. Hatta bir arkadaşımın yeşil elmasının çok uzun süre çürümeden durduğuna inanamıyordum. Bakıyordum her gün yeniliyor mu diye fakat hep aynı elmaydı. İşin doğrusunu öğrendiğimde kendimden utandım. Çünkü kağıt tutacağıymış. Ben ne yapayım, adamlar gerçekçi yapmışlar.
1 ADET PARFÜM ŞİŞESİ: Hele ağır bir kokuysa imha planları yaparsınız.
MASA ALTINDA 2 ÇİFT AYAKKABI: Mutlaka olacak ayakkabılar. Havanın durumuna göre. Ya da işyerinde rahat edeyim, dışarı çıktığımda artistlik yapayım diye 2 çift durur. Kokmuyorsa bizim için sıkıntı yok.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Japonya'da iş başında uyumak serbesttir.
Uyuyan kişilerin çok çalışmaktan yorulduğu bilinir ve bu yüzden takdir bile edilir.
TESPİTLİ YORUM
Bebek kıyafetlerini vitrinde her gördüğünde "acil evlenmesi gerektiğini" düşünen canlıya kadın denir.
NE KADAR OLDU?
Kuzey Irak'taki düğünde, erkek tarafı makineli tüfekle ateş edince kız tarafı roket atarak bir adım öne geçmeye çalışalı ve bu hareketten sonrası kız tarafının attığı roketleri vurmaya çalışan erkek tarafının başarısız olarak köşesine çekileli 3 YIL OLDU
FIKRA
Penguenin biri bir bara gider.
Tabureye oturur.
Barmene bakar ve bir viski söyler.
Barmen şaşkın şaşkın bakarken viskiyi hazır eder.
Penguene uzatır.
Penguen viskiyi diker, hesabı ister. bu arada da sorar:
- Ne oldu aslanım, bir şeye mi şaşırdın?
Barmen cevaplar:
-Yani, evet.
Daha önce barda hiç penguen görmemiştim de.
Penguen de bunun üzerine hesabı ödeyip, "Bu fiyatlarla da bi daha nah görürsün zaten" der ve çeker, gider.
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