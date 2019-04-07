Bizim felsefelerimiz
Mesela:
FRANSIZ DÜŞÜNÜR:
Düşünüyorum, öyleyse varım.
TÜRK DÜŞÜNÜR: Düşün düşün nereye, pohtur işünnn.
BİR BAŞKA FRANSIZ: Doğru yolda giden kaplumbağa, eğri yolda giden yarış atını geçer.
TÜRK DÜŞÜNÜR: Hafız şuradan gir bak, burası kalabalık.
-E ters yön, girilmez diyor.
-Lan sen bi gir.
YUNAN DÜŞÜNÜR: Tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğimdir.
TÜRK DÜŞÜNÜR: Ben bi öleceğim günü bilmem kanka.
YUNAN DÜŞÜNÜR: Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz.
TÜRK DÜŞÜNÜR: Mahmut abi, su çok güzel gelsene.
ALMAN DÜŞÜNÜR: Bu da dahil tüm genellemeler yanlıştır.
TÜRK DÜŞÜNÜR: Bu Almanlar'ın hepsi soğuk lan.
Öyle diyoruz ama keşfedilmeyen felsefecilerimiz var.
-Bana şu sandalyenin olmadığını ispat et.
-Hangi sandalye?
Sorarım size nerede geçmiştir bu olağanüstü diyalog? Türkiye'de değil mi?
Yemin ediyorum şu soruyu Platon'a, Aristo'ya sorsan; sana altı ay anlatır, ispat etmeye çalışır.
Oysa bizde öyle mi? Hangi sandalye... Bak bak bak nefis valla.
Mis gibi felsefe var, kıymetini bilin.
Artık Twitter, Facebook'ta abilerin ablaların felsefe yaptıklarını görüyorum.
İşin içinde aşk meşk oldu mu felsefe yapılıyor.
Adı sanı duyulmuş eskilerden bir yazar (Platon, Aristotales, vb.) veya güncel bestseller kitapları olan yazarların felsefeyle ilgili kitapları seçilir.
Paylaşılacak yerlerin altları çizilir.
Facebook'ta, Twitter'da, İnstagram'da paylaşılır.
Sonuç: Çok derin bir insan olduğunuzu cümle aleme gösterirsiniz. Önemli sonuçta.
Felsefe kelimesini genellikle tartışma anında duyabiliriz.
-Olm aslında sen geldin benim yanıma, gelmeseydin olay bu kadar büyümeyecekti.
-Lan felsefe yapma karşımda.
Ha felsefe yapma deyince, önemli düşünürümüz Mustafa Topaloğlu'nun şarkısını da unutmayalım.
Büyük abilerimiz evlenmeden önce önemli düşüncelerini bizimle paylaşırlar: "Karı dediğin az konuşacak." Sonuç olarak biz bu konuyu şu sözlerle sona getirmişiz.
Ayağını sıcak tut, başını serin.
Karnını aç koyma, düşünme derin.
Eee diyecek bir şey kalmamış bu konuda...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Saçları çabuk yağlanan insanlar diğer insanlardan daha zeki oluyormuş.
Çünkü saçları yağlanan insanlarda fazla bakır ve kalay vardır.
Bu nedenle çabuk yağlanır.
TESPİTLİ YORUM
Bi erkek için en tehlikeli şey, whatsapp'daki kız gruplarının diline düşmektir.
NE KADAR OLDU?
Polisin üst araması sırasında cebinden çikolata kağıdı çıkan genç, "Abi sevgilimle yediğim ilk çikolata. Ondan taşıyorum" diyeli 2 YIL OLDU
FIKRA
İki denizci oturmuş sohbet ediyor:
-Sana iki haberim var. Biri iyi, diğeri kötü...
-Önce kötüsünü söyle...
-Biz seninle zamanımızın çoğunluğunu seferde geçirirken karılarımızın dostluğu çığırından çıktı, ikisi de lezbiyen oldu!..
-Vay canına!
Peki, iyi haberin nedir?
-Senden hoşlanıyorum!
AlkışlıYorum
Yolda bastonuyla güç bela yürüyen 70'lik amcayı görüp de, "Acaba biz de yaşlanınca böyle mi olacağız?" diye soran şahsiyet, üniversiteyi bitirdiğimden beri 74 yaşında duraklayan anneannem olur...
Arz ederim.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kadınlar aslında ne der? 06 Nisan 2019, Cumartesi KADINLARI bir türlü anlamayan erkekler buraya! Bu içerikle bir tık daha düşünüp, kadınları tamamen çözeceksiniz!...
- Mangalın başındaki adam 05 Nisan 2019, Cuma Çakalın önde gidenidir. Herkes onu emekçi zanneder. Millet eğlenip, tıka basa yemek yerken; o orada hapsolmuş gibi...
- Çin’de internetten alabileceğiniz garip şeyler 04 Nisan 2019, Perşembe Çin, dünyanın geri kalanının kabul ettiği global kültürden izole yaşamayı başaran ve kendi kültürünü koruyan bir...
- Aşkın gözü kör mü? 03 Nisan 2019, Çarşamba Bu cümlenin asıl anlamı, aşık bir insanın sevgilisinin kötü özelliklerini görmemesi olsa da bazılarınca "Benim...
- Çocukluk raconlarımız 02 Nisan 2019, Salı 0kulun ders zilleri otomatikse, dijital saati saniyesi saniyesine okulun saatine ayarlamak, dersin sonunda zil...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri