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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 06 Nisan 2019, Cumartesi

Kadınlar aslında ne der?

KADINLARI bir türlü anlamayan erkekler buraya! Bu içerikle bir tık daha düşünüp, kadınları tamamen çözeceksiniz! Kadınlar kızgınsa A der, siz B anlayın!
"Beni yalnız bırak" der ama aslında içinden:
Gitme, yanımda dur. Güzel güzel konuş benimle, sarıl. Her şeyi halledelim. Ama sakın GİTME!
"Senden nefret ediyorum" der ama aslında içinden:
Beni çok üzdün, kalbimi çok kırdın. Ama seni her şeye rağmen seviyorum. Hep seveceğim.
"Bir süre ayrı kalalım" der ama aslında içinden:
Senden ayrı kalamam. Lütfen kabul etme. Peşimden gel. Bu durumu birlikte çözelim. Sakın KABUL ETME.
"Yok bir şeyim" der ama aslında içinden:
İçim çok dolu. Her an patlayabilirim. Konuş benimle ve içimi dökeyim. Rahatlamak istiyorum. Tamam deyip çekilme!
"Umrumda bile değilsin.
Ne halin varsa gör!" der ama aslında içinden:
Beni gerçekten çok kırdın.
Yine de seni önemsiyorum. Seni umursamasam bu halim ne?
"Bana iyi gelmiyorsun" der ama aslında içinden:
Sarıl bana ve göster ne kadar iyi geldiğini! Uzaklaşma!
"Sen en büyük hatamsın" der ama aslında içinden:
Keşke bu kadar yıpratmasaydın bizi, ne gerek vardı. Yıktığın gibi topla her şeyi. Hatalarımla mutluyum.
"Peki. Haklısın" der ama aslında içinden:
Hayatımda bu kadar saçma şey duymadım! Çok yanılıyorsun çok!
"Uyuyor musun? Peki" der ama aslında içinden:
Uyuma da konuşalım biraz.
Konuşmak istiyorum!
"Yok ya" der ama aslında içinden:
Onu bana alsan ne güzel olurdu.
Eğer biraz gözün varsa anlarsın ve alırsın. Kadınları mutlu etmek basit!
"Zaten sürprizlerden hoşlanmam" der ama aslında içinden:
Aferin sana! Hiç sürpriz yapma böyle devam! Bir kere herkes sürprizlerden hoşlanır!
"Sen bilirsin tabii..." der ama aslında içinden:
Benim dediğimi seç. Senin fikrin hiç güzel değil.
"Ben de meşguldüm zaten..." der ama aslında içinden:
Meşgul falan değilim! Neden mesaj atmıyorsun? Neden aramıyorsun?
"Ne üzülmesi! Aklıma başka bir şey geldi" der ama aslında içinden:
Üzdün beni. Üzdün ve hala neden üzdüğünü anlamıyorsun. Üstüme düş ve sorunu çözelim.


LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir Fransız perakende zinciri, çorap teklerinin kaybolup tadınızı kaçırmaması için üçlü çorap setlerini satışa çıkarıyor.

TESPİTLİ YORUM
Sırf o kıskansın diye "kimseyle konuşmadığın halde WhatsApp'ını açık bırakmadıysan" henüz fırtınalı bir aşk yaşamamışsın demektir...

NE KADAR OLDU?
İngiltere'de 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmada 1 milyonluk soruya ulaşan yarışmacı telefon jokerini kullanarak babasına 1 Milyon $ kazandığını müjdeleyeli 20 YIL OLDU

Fıkra
Kadın kahvaltı sofrasında gazete okuyan kocasına bakıp söylenmiş:
- Keşke bir gazete olsaymışım.
Böylece bütün gün sıkı sıkı tuttuğun ve ilgilendiğin tek şey ben olurdum.
Adam kafasını bile kaldırmadan cevap vermiş:
- Evet keşke sen bir gazete olsaydın; böylece yarın senin yerine yeni bir tane alırdım...

AlkışlıYorum
Eee bir alkış da girdiği teknoloji marketteki fotoğraf makinelerinden birini deneyip kendi resmini çektikten sonra, bir başka fotoğraf makinesini alıp dükkandan çıkan hırsız için gelsin.
Robot resim de neymiş?
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