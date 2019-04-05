Mangalın başındaki adam
Herkesin "Hadi gel sen de ye kalmayacak" ya da "Aaaaa sen mangalla uğraşmaktan bir şey yiyemedin" demesine rağmen piknik boyunca en çok yiyen kişi o olur. Ama riskleri de vardır. "Bu işi en iyi ben beceririm, siz bana güvenin" diye ortaya çıkar. İşler yolunda giderse herkes bu kişiye teşekkürlerini iletir, fakat ters bir durumda ağır hakaret içerikli küfürler işitmesi de olasıdır. Her ne kadar tuvalet pozisyonu alıp elindeki kartonu yellerken estetik bir görüntü oluşturmasa da, günün sonunda nargile içmiş hissiyatıyla yuvasına döner. Etraftakilerin kendisinden daha iyi zaman geçirdiğinin farkına vardıktan kısa bir süre sonra görevini satabileceği birini bulmaya çalışır. Eğer pikniğe aileyle gidiliyorsa muhtemelen önemli bir otoriteye sahip olduğunu düşünür. Aile derken sadece kendi çekirdek ailesinden bahsetmiyorum.
Bacanağı, baldızı, onların çocuklarından bahsediyorum.
Kendinde o otoriteyi gördüğü için atleti çeker, mangalı yakar, çoluğu çocuğu doyurur ve en son kendi yer. Çünkü adet bunu gerektirir.
Bacanağını soracak olursanız belki otoriter değildir ama karnını doyurmuş, üstüne şekerleme yapıyordur.
Şekerlemeden önce de mangal başının yanına gelip; "Ya bacanak bu işi biliyorsun sen ya. Adamın dibisin" diye verdiği gazla ortalıktan kaybolur.
Hele o mangal başının yüzündeki ciddi ifade var ya... Ne yapsın bu adam, yeşil bir ortamda aç kalma tehlikesi yaşayan ailesine gerekli özen ve şovu sunabilmek için her şeyi yapıyor. Eee yüzüne de, "Aman çok da umurumda değil" gibi bir ifade yerleştirmez bir zahmet.
Seyredilmesi gereken zat-ı muhteremdir mangal başı.
Sanırsınız mangalı o icat etmiş ve sadece o yakmayı biliyordur.
Yanına da yaklaştırmaz kimseyi fakat iyi emir verir; "Kozalak topla, kömürleri getir, yelpazeyi bana ver" ve son olarak "Çekil oradan!" Allah onları başımızdan eksik etmesin.
Haa unutmadan bu kişilerin isyanları da vardır: "Saç kurutma makinesi çıktı, mertlik bozuldu." Demeden geçmeyelim.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Japonya'da imparatorun taht değişimi nedeniyle 1 Mayıs'ta başlayan kutlama ve 10 günlük tatil Japonya halkını korkutmuş;
"Biz bu kadar boş zamanda ne yapacağız."
TESPİTLİ YORUM
Bir kadın "Sen bilirsin" diyorsa, karşındakinden daha çok biliyor demektir...
NE KADAR OLDU?
Flash TV spikeri, Obama'nın Türkiye ziyareti sırasında suratını siyaha boyayarak haber sunalı 10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Arkadaşımla minibüse bindik.
İzmir Bornova 10.
Jandarma'daki asker arkadaşımızı ziyarete gidiyorduk. Minibüs doldu. Şoför bir ara "Eğilelim" diye bağırdı. Fakat polis gördü ve şoföre ceza yazdı. Şoför cezayı yemeden önce binen yolcuya seslendi:
- Ulen sen bindin cezayı yedik. Uğursuz herif...
Yolcu:
- Bakıyorum cezayı yiyince açıldın.
İyi geldi galiba...
Bu arada ileride bi yolcu bindi. Yolcu:
- Abi yarış pistinden geçer mi?
Şoför:
- Bu saatten sonra içine bile girerim.
Daha bitmedi.
Kadının biri:
- Oğlum çok fena oldum, ölecem. Şu kapının yanına oturayım, hava alayım.
Şoför:
- Ablacım sabret.
Mezarlığa az kaldı.
(Hacılarkırı Mezarlığı bilenler bilir.) Mezarlığa gelince şoför:
- Mezarcılar insin.
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