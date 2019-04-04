Çin’de internetten alabileceğiniz garip şeyler
Dünyadaki üretimin ve e-ticaretin merkezi olan Çin, bu modern dünyaya kendi geleneklerini adapte etmeyi başarabiliyor.
İşte Çin'in Google'ı Taobao'dan sipariş verebileceğiniz garip şeyler.
Size iltifat edecek biri.
Zor günler geçiriyorsanız, sizi motive edecek ve güzel şeyler söyleyecek birine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Çin'de özel bir hizmet servisi ile size iltifatlar edecek gerçek bir insan kiralayabiliyorsunuz. 5 dakikası 7 dolar gibi bir ücreti olan bu hizmet, telefon araması veya mesajlaşma seçenekleri sunuyor.
Canlı ateş böcekleri.
Bu ürünün tek kötü yanı ürünün tesliminde bazı böceklerin canlı kalmamasıymış. Böceklerin ne için kullanıldığını ise bilmiyoruz.
Kavanoz içinde osuruk.
Bu ürünü gerçi Amerika'da bulmak mümkün. Gaz kokusunun sağlığa faydalı olduğu düşünülüyor veya sadece fetiş amaçlı da satın alınabiliyor.
Azarlama hizmeti.
İnsanlar bazen öfkelerini kusmak veya rahatlamak için hayali karakterlere, dizi karakterlerine bürünüp çeşitli gruplara katılıyor ve içlerini boşaltıyorlar.
Gürültücü komşular için intikam makinesi.
100 watt'lık bir motora sahip olan bu makine çıkardığı gürültü ile komşuları bezdirmek için tasarlanmış. Alıcı yorumları oldukça olumlu.
Yemek tadımcısı.
Yeni bir yiyecek veya içecek denerken çekingen olabilirsiniz.
Bu işi sizin için yapan ve yeni yiyeceğin size uygun olup olmadığını söyleyen insanlar var.
Oyun partneri.
On-line oyunların popülerliği malum. Ancak pek çok oyunda birlikte oynayabileceğiniz bir partnere ihtiyaç duyuyorsunuz.
Çin'de çok cüzi miktarlara oyun arkadaşı edinebiliyorsunuz.
Baba Barbie.
Ülke, ürün taklitçiliğinde sınırları zorlamayı sürdürüyor.
Teneke kutuda temiz hava.
Dünyanın en kirli havasına sahip olan ülkede farklı ülkelere ait temiz havanın bu şekilde satılıyor olması biraz üzücü. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Her pul yalayışında insan 0,1 kalori veriyormuş.
TESPİTLİ YORUM
@rumeysland Erkek olup nasıl çirkin olabiliyorsunuz abi ya? Yüzün yarısı sakal diğer yarısı güneş gözlüğü zaten.
NE KADAR OLDU?
Otel odası dahil mekan sınır tanımayarak her yerde mangal yapan İbrahim Tatlıses, çatalın ucuna takarak pişirdiği sucuğu direk ağzına sokunca çatal dudağına yapışalı 9 YIL OLDU
FIKRA
Kadın fırından ekmek alır.
Eve gider, ekmeğin içinden çorap çıkar.
Hemen fırını arar: "Aaloo ekmeğin içinden çorap çıktı." Fırıncı: "Ne bekliyordun takım elbisesi mi?"
AlkışlıYorum
İŞ ilanlarına bakıyoruz. "Ata binen muhasebe elemanı aranıyormuş, ne alaka yahu; yuh!" diyor babam. Oysa sadece Eta bilen muhasebe elemanı arıyor adamlar.
Evet evet babam da oruçlu...
İLKOKUL öncesinde babamla halama gittiğimizde, babam "Hadi halayı öp" deyince halıyı öpen bendim.
Magmanın benim için hazırlanmış kırmızı halılarını öperek aranızdan ayrılıyorum.
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