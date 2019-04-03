Aşkın gözü kör mü?
Aşık olan insana göre karşısındaki insan dünyadaki en mükemmel, hatasız, güzel/yakışıklı, zeki ve daha ne kadar iyi sıfat varsa hepsine sahiptir. Hiç ama hiçbir kötü özelliği yoktur. Onun kötü özelliklerini anlatmaya çalışan arkadaş, en yakın dost olsa bile aşıkların gözünde mutluluklarını kıskanan, ara bozmaya çalışan, kötü kalpli insanlardır. Bunun nedeni aşk hastalığının vücuda yaydığı kötü hormonlardır. Ne zaman ki aşk biter, insanın gözündeki sis perdesi kalkmaya başlar. Önce tipiyle ilgili düzeltmeler gelir: "Ya ben bunun neresini beğenmişim, şu surata bak be ıyyy." Sonra iş ciddiye biner, karakteriyle ilgili düzeltmeler gelir: "Off ya, zaten çok sıkıcı bir adamdı, espri bile yapamıyordu.
Yanında sıkıl sıkıl, hep ben konuşmak zorunda kalıyordum." En sonda da en can alıcı açıklama gelir: "Ben onu sevmemiştim ki, sadece sevdiğimi sanmıştım.
Zaten o da beni sevmiyordu." Sevilen her erkeği "beyaz atlı prens", her hatunu da "evimin kadını" yapan körlüktür.
Korkmayın, kalıcı bir körlük değildir. Aslında aşkın gözü kör falan da değildir. Zira o sizi kör eder.
Siz hala aşkın gözüne laf atarsınız.
Bırakın bu işleri. Cin gibi o cin.
Hepimizi kör eder, hiçbir şey de yapamazsınız! Bu özdeyişin somut bir karşılığı aşağıdadır:
Florida Üniversitesi araştırmacıları, sıçanlar üzerinde yaptıkları deneylerle, beynin eski sevgiliyi bir türlü unutamadığını ve bu yüzden ayrılığın ardından hemen yeni bir aşk bulmakta zorlandığını tıbben kanıtladı. Araştırma heyetinin başkanı Brandon Aragona, şunları söyledi: "Beynine dopamin enjekte edilen erkek sıçan, aniden tüm diğer dişilere ilgisini yitiriyor ve tüm ilgisini seçtiği eşine veriyor. Zamanını onunla geçiriyor. Erkek sıçanın eşi alınıp başka bir dişi yanına konulduğu zaman, ona ilgi göstermiyor ve kesinlikle tek eşli bir davranış ortaya koyuyor. Yapılan testler, dopaminin beynin belli bir bölgesi tarafından üretildiğini ortaya koydu. Bu bölge, insan beyninde de bulunuyor. Bu da, insanın ayrıldığı eşini neden bir türlü unutamadığını bir şekilde kanıtlıyor." Yani her şekilde biz de sıçan oluyoruz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir erkek hayatının ortalama 3 bin 350 saatini tıraş olmak için harcar.
TESPİTLİ YORUM
@kanitlarimvar Erkekler: Kadın zeki olsun abi, makyajsiz da güzel olsun, kara kaş, kara göz, iyi yemek de yapsın, fiziği düzgün olsun, çocuk doğursa da kendini bırakmasın, mesleği olsun ama benden çok kazanmasın. Kızlar: Erkek biraz uzun olmalı. Erkekler: YOKK ARTIKKK NEE Bİ DE UZAYA FÜZE GÖNDERELİM NEEE...
NE KADAR OLDU?
Mahsun Kırmızıgül, bir istiridyenin içine yerleştirdiği pırlanta yüzüğü 25 metre derine yerleştirdikten sonra, birlikte tüplü dalış yaptığı sevgilisi Bade İşçil'in istiridyeyi 'tesadüfen' bulmasını sağlayalı ve ardından İşçil'in denizin dibinde çığlık atması ve boğulma tehlikesi geçireli 14 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bugün National Geographic'te 2 saat anlatarak bitiremedikleri kuşu Yaban TV'de iki dakikada vurdular.
Hala şoktayım.
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