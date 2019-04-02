Çocukluk raconlarımız
Kavanozlar dolusu taso sahibi olmak. Çok fazla taso, süper taso, mega taso...
İstop oynarken en orijinal renkleri söylemek ya da inandırıcı renkler uydurmak.
Anadolu Lisesi Sınavı'nda yapılan dereceyi vurgulamak.
İyi misket oynamak, bilumum misket oyunlarında herkesi ütmek, sonunda bir torba misket sahibi olmak...
Üst sınıflardan, çıkma teklifi almak.
Okuma hızı ölçümlerinde birinci olmak.
Hiç bilinmedik abidik gubidik ülke/bitki/hayvan isimleri ezberleyip, bunları isim/şehir oyununda kullanmak.
Game boy ve paten sahibi olmak, street fighter oynamayı başarabilmek, lego sistemlerle oynamak, resim yapabilmek, barbie bebek evi ve ayıcıklı dijital saat sahibi olmak.
Herkesten fazla sayıda gazoz kapağı sahibi olmak.
Öğretmenin kitaptan bir yer okuması için ismini söylediğinde şöyle bir etrafa bakmak.
Turbo sakızdan çıkan arabaların 1'den 190'a kadar olan serisine eksiksiz sahip olmak.
İlginç kol saatleri sahibi olmak... Yoyo'lu ya da Ghost Busters'lı gibi...
Herkesin annesi eve çağırdığı halde, anne kişinin hala ses etmemesi.
Yakantop süresince can tutabilmek, bonkörce dağıtmak.
Bisikleti tek teker üstünde kullanmak, bisikletle kıç atmak, ışıklı spor ayakkabı giyinmek, futbol topu sahibi olmak, topu hiç düşürmeden 450 sektirmek...
Okulu asmak ve akabinde "Babama falan yakalanırsak yandık" diyenlere "Aaa.. Ben söyledim bizimkilere, bugün okulu asıcam diye" şeklinde cevap vermek.
80'li yılların sonunda yeni yeni moda olan Amerikan saç traşını yakın çevrede ilk kestiren olmak.
Okul servisinin en arkasında, abilerle birlikte oturma ayrıcalığını kazanmış olmak.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir pire, kendi büyüklüğünün 150 kat yüksekliğine zıplayabilir. Bu oranı tutturmak için insanın yaklaşık 30 metre zıplaması gerekirdi.
TESPİTLİ YORUM
İç çamaşırlarının etiketlerini o kadar uzun yapıyorlar ki, bir yerlerimden fax geliyor sanıyorum.
NE KADAR OLDU?
"500 TL için dilenmeye çıkmam" diyen teyze taksiye binip uzaklaşalı 1 YIL OLDU.
FIKRA
Memur, patronuna giderek, "Zam istiyorum efendim..." demiş.
"Yoksa peşimde koşuşturan üç şirket var ve yakında beni bulamayacaksınız, bilesiniz..!" "Hangi şirketler onlar?" diye sormuş patronu..
Memur "İnanmıyorsanız söyleyeyim efendim.." demiş.
"Elektrik şirketi, doğalgaz şirketi ve su şirketi..!"
AlkışlıYorum
BİR alkış da kapıyı açıp dışarı kaçarken merdivende yakaladığım ve ''Annen nerede?'' diye sorduğumda ''İçeride, beni uyutuyor'' yanıtını veren yeğenime ve ayağında yastıkla yerde uyuyakalan ablama gelsin...
7 YILLIK ilişkimiz boyunca ne değişen saç rengimi, ne kısalan saçlarımı ne de çarpıcı makyajımı fark eden sevgilim, büromda değişen su borusunu ilk bakışta fark etti ya, o an bittim ben!
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