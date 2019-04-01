Yaran ilaç isimleri
BİOKADIN: Feminist ilacı gibi. Kadının gücünü temsil ediyor sanki.
VERMİDON: Ver bi don.
Çıplah gezmeyek!
EMEDUR: Mide bulantısı içindir. Sen mikropları emedur, biz kurtaralım iyi mi?
BENGAY: Söylediğine göre gaymiş kendisi. Eee kendi bilir.
LANSOR: Arkaşın dediği gibi insan sormaya korkuyor.
Ne o lanlı manlı bize uymaz...
"Bir sor neden lan bir sor!" der gibi.
ANTEPSİN: Antep değilim ama o ısrar ediyor.
URFAMYCİN: Bu da Antep'in Urfa versiyonu, ama bu sefer adam "Urfa mısın?" diyor. Acısız yakmıyor.
NİBULEN: Mantar kremi (Ne bu len anlamadım mantar mı yara mı?)
SARIDON: İyi günler sarıdon var mı?
- Var kaç miligıramlık istiyosun..?
- Bilmiyorum ki araya kaçanlardan var mı?
POPOLİN: Bir de pişik kremi insan isminden niyetini bu kadar belli eder mi?
ALEVE: Ağrı kesici, ateş düşürücü.
DOLANTİN: Dolan da gel, belki iyileşirsin.
AKTIBOL: Bol bol aktı.
ALBUMAN BERNA:
Berna al bu man'ı (adamı) der gibi...
ALDOLAN: Al bunları, biraz dolan kesin iyi gelir.
ALFOXİL: Al bu fosilleri der gibi.
ALMA: Adam peşin söylüyor almayın diye!
ALTADIN: İnsanı kötü niyetlere sürüklüyor.
Tövbe tövbe..
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kağıt para sanıldığı gibi kağıttan değil, pamuktan yapılır. 1950'den önce kenevir, ağaç kabuğu ve marijuana yaprağı kullanılarak yapılırdı.
TESPİTLİ YORUM
İstinasız her kızın toka kutusunda 10 kuruş bulunur. Ne alaka demeyin. Biz de bilmiyoruz.
NE KADAR OLDU?
İbrahim Tatlıses yönetmenliğini yaptığı "Mavi Mavi" filminde Hülya Avşar ile öpüşme sahnesini 15 kez tekrarlatalı 35 YIL OLDU
FIKRA
TEMEL, kendisine büyük miras bırakacağını bildiği babası ölüm döşeğine düşünce, paraları yiyebileceği bir kadın bulmak ister. O akşam bir bara gider ve nefes kesen güzellikte bir hatuna yaklaşır:
"Merhaba, böyle sıradan göründüğüme bakmayın, hasta babam 1-2 hafta içinde ölecek ve bana 20 trilyon lira miras kalacak" der. Kadın çok etkilenir, o akşam Temel'le eve gider. Ve iki gün sonra, Temel'in "üvey annesi" olur...
AlkışlıYorum
ANA haber bülteninde,"İşte gençlerin yeni gözdesi, apaçi dansı!" haberini izleyen babam, "Yeni dansmışmış...
Bizim Sabahattin senelerdir düğünlerde böyle oynuyor!" der de ben kopmaz mıyım?.
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