Şekerli mi, şekersiz mi?
Şekersiz içenler ise çayın tadını almak isterler.
Şekersiz içenler sağlıklarını düşünürken, şekerli içenler anı yaşarlar.
Çayı şekerli içenler, çayı karıştırırken çıkan sesle dünyanın en güzel şarkısını besteleyebilirler.
Çayı şekersiz içenler sükuneti ve sessizliği severler.
Çayı şekersiz içen insanlar bu özellikleriyle sürekli övünürken, şekerli içenler kendilerine karışılmasın isterler.
Şekerli içene göre çay sohbeti tatlandırır.
Şekersiz içene göre ise muhabbeti koyulaştırır.
Şekerli içene göre; çay kapsayıcıdır.
Şekere de tatlandırıcıya da kucak açmalıdır.
Şekersiz içene göre ise yalnızlığı sever çay. Yalnızlığını bir tek onu içenle paylaşır.
Çay, şekersiz içene göre; sabahın köründe kalkan insanın telaşıdır.
Hayat koşuşturmasıdır.
Şekerli içene göre ise hayata ara verip dinlenme fırsatı bulduğumuz mutlu anlardır.
Çay, şekerli içenin kan şekeri düştüğünde yardımına koşar;
Şekersiz içenin, her daim fit kalmasını sağlar.
Şekerli içen için çay, dalganın üzerinde hareket eden bir sandalın görüntüsü, üstünde uçan martının sesidir.
Şekersiz içene göre ise bir şiirin en vurucu dizesidir.
Çay, şekerli içenin yazın hararetini alır.
Şekersiz içenin sonbaharda yalnız ellerini ısıtır...
Çay şekerli içene göre nostaljidir.
TRT 4'te Türk Sanat Müziği dinleyen anneannemizin reklam arasında, "Hadi bir çay koyalım da içeriz" demesidir.
Şekersiz içene göre ise her dönemdir. Torunlarına çayı şekersiz içmesini tembihlemesidir.
Şekerli içen, bazen tabağın kenarına konulan şekerler yetmediğinde fazlasını istemeye çekinirken;
Şekersiz içen bu şekerleri iade etmekte bir beis görmez.
Şekersiz içene göre çay, aklına geleni saklamadan, çekinmeden söylemektir.
Şekerli içene göre iki düşünüp bir konuşmaktır.
Çayı şekerli içen için çay, mutlu bir ilişkidir.
Şekersiz içen için ise tek başına güçlü bir şekilde ayakta durma sürecidir.
Çayı şekerli içene göre; demlikte kaynayan çayın fokurtusu neşesindendir;
Şekersiz içene göre ise kederinden...
Ama ne olursa olsun; şekerli de içse şekersiz de içse o çayı seviyordur.
Çayı seven adamdan da insana bir zarar gelmez...
Çay derken günde 10 bardak çay içen biri olarak kahrımıza katlanıp bir oraya bir buraya koşuşturan emekçi Nesrin ablama, Nurgül, Büşra, Sibel, Gülhanım, İsmigül, Aysel, Seher, Gülden hanımlara ve Yaşar abime teşekkürlerimizi iletmeden olmaz. İyi ki varsınız. Nesrin abla be canım çay çekti demli olsa ne iyi giderdi :)
LÜZUMSUZ BİLGİLER
9 farklı takımda 24 yıl oynayan ve kariyerini noktalayan forvet Carlos Henrique Raponso'nun istatistikleri Gol: 0 Asist: 0
TESPİTLİ YORUM
Allah kimseyi otobüse binmeye çalışan teyzelerin önüne düşürmesin.
Teyze teyze değil Osmanlı akıncısı, Fatih'in fedaisi Kara Murat.
NE KADAR OLDU?
ABD Adana konsolosu Eric Green, şiveyi de ihmal etmeden "Biz Adanalıyık, bici bici yerik şalgam içerik" diyeli 10 YIL OLDU
FIKRA
Bir adam arkadaşıyla yemeğe gider ve restoranda iki döner kebap ısmarlar.
Birden arkadaşı fenalaşıp kalp krizinden ölüverir.
Adam acele ile garsonu çağırır:
- Dönerin biri kalsın.
AlkışlıYorum
Saçımı kestirdikten birkaç gün sonra çevremdekilerin de olumsuz yorumları üzerine ben de kesimi beğenmeyip aynı dükkana geri gittim. Berber koltuğuna oturdum.
Adam saçımı bir süre inceledi ve kendisine magma yollarını açan cümleyi söyledi:
"Hangi denyo kesmiş senin saçlarını be abi!"
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