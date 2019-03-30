Tuzlu kahvenin hatırı
Bazı kız isteme olaylarında yapılan Türk Kahvesi çeşididir.
Müstakbel gelinin sadece müstakbel damadın kahvesine şeker yerine tuz atmasıyla tepkisini ölçmek için yapılan bir çeşit muzurluk olarak sayılabilir herhalde. Eğer damat adayından ses çıkmaz ve sonuna kadar içerse takdir toplarmış. Birçok damat ise bunun niye yapıldığını bilmiyor hatta araştırmıyor.
Ben size anlatayım; bu damada verilen bir mesajdır ve yer yer çok çeşitlilik gösterir. İşte bu kahve sunma geleneği ile damada verilmek istenen mesajlardan örnekler:
"Bu sana yapıp yapacağım son kahve. Doya doya iç. Evlendikten sonra sen yapacaksın ben içicem.
Hele bir köpüklü olmasın, anyayı konyayı göstericem..."
"Bi fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Bu durumda evliliğimizin ilk 40 yılı için benden fazla bi şey bekleme.
İşine gelirse..."
"Balayında Brezilya'ya gidiyoruz. Ona göre."
"Köpük sandığın şey aslında köpük değil.
Fincanın içine tükürdüm.
Evlenirsek dediğim dediktir.
Tükürdüğümü yalamam.
Üstelik sana da böyle içiririm..." Aslında zaten damat adayının sabrı sınanıyor arkadaş... Ev alırken, eşyaları seçerken, anne-gelin-kaynana üçlüsü arasında kalırken, annenin gelini beğenmeyip gelinin anneyi "kaynana" olarak gördüğü her an sabır sınanıyor. Evlilik aşamasında çekilen kaprisler, çekilecek olan alışveriş mağazaları, gelinlik modelini dinleme seansları felan...
Ben napayım tuzlu kahve yapan kızı? Önemli olan kaç kişilik kahveye ne kadar kahve ve kaç şeker atıyor?
Telveli yapıyor mu? Şekeri ayarlıyor mu?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İnsan sinir sisteminin, beyin ve beyinden gönderdiği mesajlar saatte 320 kilometre hızla gitmektedir.
TESPİTLİ YORUM
Erkekler bluetooth gibidir!
Yanındaysan bağlılığı iyidir, uzaklaşınca yeni aygıt aramaya başlar:)) Kadın wireless gibidir: Hepsini görür, şifreyi bilene bağlanır:))
NE KADAR OLDU?
Batılılaşma yanlısı Rus Çarı 1. Petro'nun, din adamları ve köylüler dışında sakal bırakan her erkeğe yıllık 100 ruble 'sakal vergisi' getireli 314 YIL OLDU
Fıkra
Temel'in ayağında bir teki siyah bir teki beyaz çorabı gören arkadaşı soruyor:
- Gözlerime inanamıyorum bu nasıl çorap?
Temel:
- İnanmayacaksın ama evde bunlardan bir çift daha var!
AlkışlıYorum
5 AYDIR kirayı ödeyemeyen kiracıyı evden çıkarmak için, "Nişanlandım(!), evden çıkın, ben oturacağım" bahanesi uyduran 86 yaşındaki dedeme, magma otobüsünde en ön koltuktan yer ayırtalım lütfen.
DEDEMİN okumayan oğlu (dayım) için yorumu: "Bunu okutmak için döktüğüm dille, 10 gavuru Müslüman yapardım!"
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