Futboldan anlamayan erkek
Bazen onları bile kaçırıyorlar.
Kankalar konuştukça konuşur. Yok bu maçta şöyle gol olmuş, yok öbür sene şampiyonlarmış.
Siz ise kenardan dinlersiniz onları. Edecek tek lafınız yoktur. Muhabbet futboldan çıkıp kız muhabbetine gelsin diye beklersiniz.
Günün tek olayı maç olduğu için sandalyeler ve masalar televizyonun karşısına çekilir.
Kimse maç izlemeyi bırakıp oyun oynamak istemez. Siz de evinizin yolunu paşa paşa tutarsınız.
Yok ben maça kalıp empati kuracağım dersin. Bir buçuk saat oturup beklemişsinizdir. Ancak, tek gol görememişsinizdir. Maç 0-0 bitmiştir. Bu sizi oldukça rahatsız etmesine ve sıkmasına rağmen arkadaşlarınız nedense "Süper maçtı yea" tarzı cümleler kurmaktadır.
Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası gibi önemli olayların dışında kalırsın. Bu organizasyonlar yapıldığında herkesin tek gündemi o olur. Millet bu konuda konuşurken siz lafı başka yere çekmeye çalışsanız da başaramazsınız.
"Hangi takımı tutuyorsun?" sorusuna "Milli takım" diye cevap vermek zorunda kalırsın.
Futbolla ilgili muhabbetlere karışmaya çalışınca rezil kepaze olursunuz. Futbolla ilgili muhabbetlerde iki çift laf etmek istersiniz.
Bence Uche çok iyi dersiniz.
Ancak, Uche denen adam futbolu bırakalı çok olmuştur.
Fanatik baba tarafından sürekli hor görülürsün.
Babanız tam bir futbol hastasıysa işiniz çok zordur. Sürekli sizi maça götürmeye çalışır. İstemeden de olsa ona eşlik etmek zorunda kalırsınız.
Derbi maçı izlerken uyuyakalırsın.
Arkadaşlarınız kırk yılın başı sizi eve maç izlemeye çağırır.
Ancak, o da ne? Maç tam 90 dakikadır ve bu sizin için gayet uzun bir süredir. Siz de sıkılıp uyursunuz. Tabii, yine rezillik.
Futboldan anlamayan bir erkek sosyal hayatında yalnız kalıyorsa. Birkaç şey öğrenmekte fayda var. Ya da boşverin öğrenmeyin. Siz yine de 22 adamın bir topun peşinde niye koştuğunu anlamayın gitsin.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Şu ana kadar bilinen 15 kişi, kola makinesini sallayıp bedava kola düşürmeye çalışırken altında ezilerek ölmüştür.
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Fıkra
İdris, Nuh diyor peygamber demiyordu:
- Okuyup da ne olacak penum oğlan? Ha bu dükkanda duracağına göre, okuma yazmanın heç cerekliluğu yoktir. Bir, içi, uç diye saysa yeter.
Komşuları ısrar edip dururlar:
- Olur mu canum, diyelim ki onu dükkanda bırakup kahveye cittun. Dükkana da dört adam celdu.
Uçten fazla sayamazsa celup sana ne diyecek?
- Uyy, bu da mesele mi yani.
Celur, "Baba, uç kişi celdu, yanlarında bir herif daha var" der.
AlkışlıYorum
BİR amanın asasına takılıp yere çakılan tek ben değilimdir umarım. En fenası yerden kalkmama yardım eden amanın beni de kör sanmasıydı...
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