Erkeğin susması...
Şimdi birçok kadının ağzını bükerek, "Hehehe çok komik" diyeceğini biliyorum. Ama kabul edin ki tabiatınızda fazla susmak yok. Haa bazı erkeklerde kadınları bile aşabilecek çene de bulunmakta...
Hep bir kadının susmasını aslında tehlike, fırtına öncesi sessizlik, taktik, strateji olarak adlandırdım yazılarımda.
Peki bir erkek susarsa ne olur? O zaman gidip su içer deyip, olayı geyik kafasından kopartayım. Neyse sizi kaçırmıyım.
Suskun bir erkek ne yapıyordur?
Karşı cinsle tartışmalardaki en etkili silahtır susmak.
Hakikaten deneyin, bir saat nefes almadan car car bağırıp çağırırken, çıtını bile çıkarmadan anlamsız gözlerle bakın... Sinir küpü halinde "Offf tamam ya tamam bir şey demiyorum, ne yaparsan yap" dedirtin. Böylece kafanızı dinlemeye fırsat bulursunuz.
Tek kelime bile çıkarsa ağzından bittin ey arkadaş, zaman dilimleri yetmez hale gelir... Aslında haber değeri taşımaz. Zaten geneli hep susar. Çoğu zaman kadın konuşmasına izin vermiyordur zaten, bu sebeple erkeğin susması ritüeldir, olağandır, durağandır. Nedeni bile yoktur kimi zaman. Rahat bırakın, kendini dinlesin. Düzelir bir zaman sonra. Asla fırtına öncesi bir sessizlik değildir.
Bazen sıkılır. Her şeyden sıkılır. Boş verir, anlatamaz susar. Çok kafaya takmayın bizi. İlgisiz kaldığımızdan susmayız. Sustuktan sonra kavgada çıkarmayız. Sorun yaratmayacak bir eylemdir.
Uykumuz gelmiştir. Sıkıntı yok. Bir şey söylemesi gerekmediğindendir, diyecek bir şey kalmadığındandır.
Kadının susuşu gibi olamaz, bilmem ne gibi değildir.
Söyleyecek sözü olan söyler, boş triplere gerek yoktur. Çok tehlikelidir, şaka şaka tuvalete gitmeye filan üşeniyordur büyük ihtimalle.
İçinden küfür ediyor olabilir.
Ya da sinirlenmiştir, kendini kontrol etme çabasındadır. Pes oynuyordur, o yüzden susar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyadaki kadın nüfusu 3.52 milyarken Facebook'taki kadın kullanıcı sayısı 5.67 milyardır.
TESPİTLİ YORUM
BABA EVLAT DİYALOGLARI:
Evlat: Baba bugün düştüm.
Baba:
Niye düştün?
Evlat:
Ayağım kaydı.
Baba:
Başkaları niye düşmüyor.
Evlat:
Ne alaka baba düşüyorlardır.
Baba: Düşme bir daha.
NE KADAR OLDU?
Adana Toros Mahallesi'nde yeniden aday olan Enver Çimeliler, ülkelerinde seçim kazanan Bill Clinton ve Tony Blair'e muhtar sıfatıyla kutlama mesajı çekerek dünya gündemine girdiği ve böylelikle Türkiye'yi tanıttığı iddiasıyla oy isteyeli 15 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KENDİSİNİ hastaneye getirdiğimizi anlayan 3 yaşındaki yeğenim hastane kapısında bombayı patlatıyor;
"Hadi siz gidin, ben sizi dışarıda beklerim."
KAPI çaldı, erkek arkadaşım gelmiştir diye zincirini çıkarmadan araladım kapıyı ve gözlerimi şaşı yaparak "Kimöööö?" diye seslendim.
"Pöstöcüüüü!" dedi. Biliyordum zaten görüntüde bir anormallik olduğunu...
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