Erkek ve mantık
Çok düz ve basit bir mantıktır, olmuş veya olmamış hatta olmayacak bir olay için yüzlerce senaryo üretip kankilerle tartışmak, akıl hocaları bulmak, misilleme yapmak, bir sözden binlerce farklı mana çıkarmak yoktur erkeklerde. Serdar Ortaç'ın şarkısında dediği gibi, "Kafayı yormam, sonuna bakmam, ben adam olmam" modunda çalışır.
Erkekteki mantık, 2+2=4 matematiksel modellerin, duygusallıkta da işleyebileceğine inanan mantıktır. Fakat kadınlarda bazen sonuç 5 olabiliyor ve bunun yıllarca nasıl olduğunu idrak etmeye çalışır erkek mantığı.
Kadınlar olayları kendi çetrefilli mantıklarıyla anlamaya çalıştıkları için bazen binbir türlü mana çıkartırlar. Oysa ki bu mantığa yaklaşım dümdüz dolandırmadan, altta mana aramadan olmalıdır ki erkeklerin, "Yahu ben onu mu dedim?" feryatlarıyla karşılaşılmasın.
Şöyle ki; Kız: Aşkımm, İstanbul'a geliyorum seni görmeye... Erkek: Aaaaaa süper, çok sevindim lalaylom zart zurt. Eee peki ne kadar kalacaksın? (Ki bu sadece meraktan sorulmuş bir sorudur.) Kız: Daha gelmeden göndermenin planlarını mı yapıyosun, ne bileyim kaç gün kalıcam. Bir işin mi vardı benden daha önemli, zaten her şey hödö hödö... Erkek: Yahu ben onu mu dedim!!!
Erkek mantığı bilgisayarı kasmayan virüs programı gibidir. Yakala virüsü, sil, yat aşağı.
Yok o virüsü kim gönderdi, niye gönderdi, nasıl gönderdi?
Eğer virüs yoksa niye bana virüs göndermiyorlar tarzı çalışıp devreleri yakmaz.
Mesela;
- Kim var içeride?
- Hangi içeride?
Bu mantığa göre soruya soruyla cevap verilir. Soru da soru olsa bari!
Panik anında ise "Hangi içeride?", "Kız, ne ya?", "Masa kim?" gibi anlaşılması güç sorular sormaları garipsenmemelidir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Paradoks sigara şirketleri en iyi müşterilerini öldürür. Prezervatif şirketleri de gelecekteki müşterilerini öldürür.
TESPİTLİ YORUM
@onderseren Takip et @ onderseren adlı kişiyi takip et Daha fazla 200 liranın arkasında "sevelim sevilelim" yazıyor.
Çünkü eline 200 lira geçen kişi zengindir, ona paradan daha önemli şeyler olduğunu hatırlatmak lazım sevgi gibi.
10 liranın arkasında da matematikçi Cahit Arf ve formülü var. 10 lira gören kişi de fakirdir hesap kitapla uğraşacak.
NE KADAR OLDU?
Ankara Ayrancı muhtar adayı, seçilmesi halinde,Ayrancı sakinlerine her pazar sabahı Tai Chi eğitimi vermeyi vaad edeli 10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
TELEFONDA,
"İyi günler abla, ben tornacı Celal" diyen adamı "Benim işim olmaz pornoyla; terbiyesiz adam!
Bir daha arama!" diyerek azarlayan iş arkadaşımı huzurlarınızda tebrik ediyorum.
TEKERLEĞİ patladığı için benim sağ ön tekerimi krikoyla söküp kendi arabasına takan ve not bırakıp "Kardeş çok acelem vardı, senin tekeri ödünç aldım" diye yazan arkadaşa büyük bir alkış istiyorum.
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