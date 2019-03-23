Bunları duyarsan kaç uzaklaş
Ben seni arkadaşım olarak görüyorum amaaa. (İstemiyoo zorlama sen.)
Konuşmamız lazım. (Vuuu ayrılık çanları çalıyor.)
Sorun sende değil bende.
(Hakkat sorunlu uzaa.)
Biraz konuşabilir miyiz?
(Eğer bir erkek bir kıza diyorsa ilan-ı aşk edecek. Tipsizse kaçın. Ama eğer erkek erkeğe diyecekse ki cinsel tercihlerini geçiyorum mutlaka kavga geliyordur.)
Mango'da (Gratis) indirim varmış hayatım. (Uzaklaş, yoksa Mango ve Gratis erkeği olarak devam edecek hayatın.)
Bence insan önce kendiyle barışık olmalı... Vücudundan utanma, çok güzel bir vücudun var, vücudunu sev. (Abooow erkek timsah seni gözüne kestirmiş kaçççç...)
Ne kadar seviyorsun beni?
(Tuzak bir soru, uzaklaş, bakma yüzüne...)
Bak şimdi naapıcam.
(Yapmasın, ihale sana kalacak kaç.)
İşte böyle abi ondan sonra...
Sigarandan alıyorum bir tane.
(Seni hipnoz etmiş, otlakçılığını kapatıyor.)
Yolculuk nereye topraam.
(Aboow yol uzunsa koltuk değiştir, hatta otobüsten in. Muhabbeti bitmez.)
Gazım var galiba.
(Nükleer sızıntı var, arkadaşının radyosyonundan etkilenmek istemiyorsan uzaa.)
Benim hayatımı yazsalar roman olur... (Koş koş koş, uzaklaş, o roman bitmez.)
Eski kız arkadaşın var ya...
(Hiç dinleme.)
Seneye görüşürüz. (31 Aralık'ta söylenmişse.)
Kaçmayın lan. (Bence kaçın.)
Sen bekle burda lan, arkadaşları alıp dönüyorum!
(Ordu geliyor, yiğitlik yapıp kalma.)
Yanlış anlama ama. (Yanlış anlayacağın şeyler söyleyecek.)
Bilader, bi bakar mısın?
(Bakma bence. Hatta sağır numarası yap.)
Hallederiz abi... (Halletmez abi.)
Çok mutsuzum. (Sen de mutsuz olmak istemiyorsan uzaklaş.)
Sence kaç gösteriyorum.
(Bak kaç gösteriyorum diyor, sen de uza ve kaç.)
Şimdi askerdeyim bizim bölükte... (Bitmez anı.)
Ya bende bozuk yok. (Sen kaç, hesap ona kalsın.)
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1930 yılında, İngiliz Ekonomist John Maynard Keynes, 2030 yılında insanların haftada 15 saat çalaşacağını öngörmüş.
TESPİTLİ YORUM
Çorapla bastığı yerin ıslak olduğunu anlamasına rağmen emin olmak için bir daha basan bir milletin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum.
NE KADAR OLDU?
TV8'in sabah programında Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna kitabı şarkıcı Madonna'nın biyografisi zannedileli 2 YIL OLDU
FIKRA
Galeri sahibi ressamı arayıp "Sana bir iyi bir de kötü haberim var" demiş, "İyi haber şu ki bu sabah bir müşteri geldi, ressamın ölümü halinde eserlerinin fiyatının birden artıp artmadığını sordu, ben 'Evet' deyince sizin 15 tablonuzun tamamını satın alıp gitti!.."
Ressam "Harika" demiş, "Peki, kötü haber nedir?"
Galeri sahibi "Şeyy" demiş, "O müşteri sizin son tahlillerinizi yapan doktorunuz!.."
AlkışlıYorum
Bir alkış da "Neden bu kadar bağırıyorsun?" diyen sünnetçiye.
"Ben işimi yapıyorum. Sen de işini yap" diyen kardeşime lütfen.
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