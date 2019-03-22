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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 22 Mart 2019, Cuma

‘Koca’lar nasıl pişirilir?

Gerçek şudur ki, bazı kadınlar kocaları sıcak suda haşlayarak, bazıları ilgisizlikleriyle dondurarak, bazıları da basıp, ezip turşusunu kurarak ve yine kimileri de savurganca harcayarak bozulmalarına neden olur. Özenilerek hazırlanan her kocanın iyi ve yumuşak olacağı söylenemez. Ancak iyi pişirilenin gerçekten tadına doyum olmaz. Koca seçiminde ne lüferin alımındaki gümüş pırıltısı, ne barbunyanın altın yaldız görünümü geçerlidir. Bunun için çarşı-pazar dolaşmaya gerek yoktur. Genellikle en iyileri kapınızın önüne gelenlerdir. Beğeninin kişisel olduğunu düşünürsek, koca seçimini yalnızca kendiniz yapınız. Kendiniz sabırla pişiremeyecekseniz almaktan vazgeçiniz. Kocayı pişirmek için en iyisi porselen bir kap ise de elinizde toprak çanaktan başkası yoksa da özenle kullanıldığında aynı işi görebilir. Kocalar da karides ve istakoz gibi canlı canlı pişirilirler. Bazen pişerken tencerenin dışına taşıp yanabilir ya da kenarları sertleşerek kabuk tutabilirler. Onları tencerelerinde tutmak için, 'görev duygusu' adlı zayıf iplikten çok, 'huzur' adlı sağlam sicimle sıkıca bağlanmalıdır. Sevgi, sıcaklık ve neşeden oluşan sürekli bir ateş yakılır. Kişiliğine uygun bir ısıya ayarlanarak ateşe oturtulur. Köpürerek taşması halinde kaygılanılmamalıdır. Pek çoğu iyice pişinceye kadar sık sık köpürebilir. Özellikle sirke ve karabiber yerine tatlıcıların 'öpücük' adı altında sattıkları şekerden biraz konulabilir. Tadına bakarken hoşgörü, iyimserlik ve neşe benzeri baharattan birer tutam katmanız önerilir. Ancak bunlar diğer baharatlar gibi azar azar ve dikkatlice kullanılmalıdır. Yumuşaklığını kontrol ederken sertleşmesinden kaçınılmalıdır. Fazla yayılmasını ve kabın dibine oturarak işe yaramaz hale gelmesini önlemek için arada bir hafifçe karıştırılmalıdır. Kıvama geldiğini anlamamak olanaksızdır. Böyle pişirildiği zaman size çok uygun ve sindirilmesi kolay olacaktır. Dikkatsizlik nedeniyle ev ateşini soğutmazsanız, bozulmadan istediğiniz süre dayanır. Bu yolda hazırlanmış 'koca', mutlu bir ömür boyunca tadını korur!

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Sevgili kızlar, eğer bir erkek doğum gününüzü hiç unutmuyorsa, neyi sevdiğinizi, sizi en çok neyin eğlendirdiğini biliyorsa, fotoğraflarınızı saklıyorsa, ailenizi ve arkadaşlarınızı anlıyorsa, bu adam hayatınızın erkeği değil. Bu adam Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'tir.

TESPİTLİ YORUM
"Ömür tüketenlerden de özel tüketim vergisi alınsa idi bugün bütçe açığı yaşamazdık!"

NE KADAR OLDU?
Polisin üst araması sırasında cebinden çikolata kağıdı çıkan genç "Abi sevgilimle yediğim ilk çikolata ondan taşıyorum" diyeli 2 YIL OLDU

FIKRA
Kadının biri çıplak olarak taksiye binmiş. Şoför ikide bir dikiz aynasından kadına bakıyormuş.
Kadın:
- Ne bakıyorsun sen, hayatında hiç çıplak kadın görmedin mi?
Adam:
- Yok ben ondan değil, parayı nereden çıkaracaksınız diye bakıyorum.

AlkışlıYorum
Tatile giderken evde unuttuğum balığın yedi gün sonra hala yaşadığını görünce çok sevindim. O da beni görünce çok sevindi, hatta sevinçten öldü. Ya da ben yemi biraz fazla kaçırdım...
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak ‘Koca’lar nasıl pişirilir?
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