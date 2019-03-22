‘Koca’lar nasıl pişirilir?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Sevgili kızlar, eğer bir erkek doğum gününüzü hiç unutmuyorsa, neyi sevdiğinizi, sizi en çok neyin eğlendirdiğini biliyorsa, fotoğraflarınızı saklıyorsa, ailenizi ve arkadaşlarınızı anlıyorsa, bu adam hayatınızın erkeği değil. Bu adam Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'tir.
TESPİTLİ YORUM
"Ömür tüketenlerden de özel tüketim vergisi alınsa idi bugün bütçe açığı yaşamazdık!"
NE KADAR OLDU?
Polisin üst araması sırasında cebinden çikolata kağıdı çıkan genç "Abi sevgilimle yediğim ilk çikolata ondan taşıyorum" diyeli 2 YIL OLDU
FIKRA
Kadının biri çıplak olarak taksiye binmiş. Şoför ikide bir dikiz aynasından kadına bakıyormuş.
Kadın:
- Ne bakıyorsun sen, hayatında hiç çıplak kadın görmedin mi?
Adam:
- Yok ben ondan değil, parayı nereden çıkaracaksınız diye bakıyorum.
AlkışlıYorum
Tatile giderken evde unuttuğum balığın yedi gün sonra hala yaşadığını görünce çok sevindim. O da beni görünce çok sevindi, hatta sevinçten öldü. Ya da ben yemi biraz fazla kaçırdım...
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