Dikkat, yaşlı hissedebilirsiniz!
Günümüze ve geçmişe dair gerçeklerle sizi başbaşa bırakıyoruz.
Bir dönemin dalga geçilen nesli 2000'liler, artık yetişkinliğe adım attı.
1988 yılına, 1988'in 1955'e olduğu kadar uzaktayız.
1996 yılı 1974'e günümüzden daha yakın.
İki tarih arasında 22 yıl var. Oysa biz 1996'dan 23 yıl uzaktayız. Queen, "Queen II" albümünü 1974'te yayımlamıştı.
Selena dizisinin en küçük karakteri, yani Nazlı; şu an 20 yaşında.
Bihter Yöreoğlu yaşasa 35 yaşında olacaktı.
2001 yılında çıkan şarkıları dinlemeniz, 2001 yılında 1984'te çıkan şarkıları dinlemekle aynı şey.
O yıllarda belki 80'lere takıntılı tanıdıklarınızı garipsiyordunuz ama şimdi aynısını siz yapıyorsunuz. Tarkan 'Kuzu Kuzu' 2001'de çıkmıştı.
Tarkan demişken, o artık tüm dünyada tanınan mega starımız değil.
Zamanında çok ünlü olan pek çok ismi yeni nesil hiç tanımıyor.
Aman Allahımm, Madonna'yı tanımayan bir nesil yetişiyor...
Büyük kayıp gençleeeeer ;)
Hayat Bilgisi, Lise Defteri gibi diziler ekranlardayken doğanlar liseyi bitirmek üzere.
Harry Potter şu an 39 yaşında. Yani Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'nda geleceğe gittiği halinden daha yaşlı.
Orada 36 yaşındaydı.
Pokémon ülkemizde yayınlanmaya başladığı yıl doğanlar, şu an üniversite öğrencisi.
Bir üniversitelinin 2002 Dünya Kupası'nı da hatırlaması mümkün değil.
"Beylikdüzü'nün simgesi nedir?" sorusuna "Tatilya" cevabı vermek için 2006 öncesini hatırlıyor olmalısınız.
Walkman, discman bir yana, iPod'lar bile artık müzelik oldu.
Son olarak seneye 30 yıl öncesi olarak 1990'dan bahsedeceğiz.
Hala aklınıza 70'ler, 80'ler geliyorsa şimdiden alışsanız iyi olur. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İnsanların yüzde 90'ı sabah ilk kalktığında sosyal medya hesabını kontrol etmektedir.
TESPİTLİ YORUM
@azyazarozyazarr
Türk Tipi Motivasyon: Bu mal yapıyorsa ben de yaparım.
Türk Tipi Empati: Aynı şeyi senin anana bacına yapsalar iyi mi?
Türk Tipi Sosyoloji: Elalem ne der?
Türk Tipi Felsefe: Çok düşünme, kafayı yersin.
Türk Tipi Sevgi: Ya benimsin ya kara toprağın.
Türk Tipi Adalet:
Allah'ından bul.
NE KADAR OLDU?
Televizyonlarda "Zeka yaz 2890'a gönder, zeka seviyeni öğren" reklamı belireli ve 33.707 kişi mesaj atalı 15 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ARKADAŞ evde bangır bangır müzik dinliyormuş.
Annesi de çıkarmış elektrik süpürgesini bütün evi süpürüyormuş.
Tabii gürültüden aletin sesini duymuyor...
Müziği kapatınca fark etmişler ki kadın çalışmayan süpürgeyle bütün evi dolaşıyormuş yarım saattir.
6 YAŞINDAKİ çocuğu ile babanın diyaloğu:
- Bana bak sözümü dinleyeceksin benimmm!!!
- Neden?
- Ben senin babanım da ondan!!
- Ama ben olmasaydım baba olamazdın ki?!
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