Erkeğin tribali
Erkeklerin trip cümleleri biraz farklı. Ve kadınlar, erkeklerde bu durumu görünce çıldırma noktasına gelebiliyor. Peki nedir bu cümleler:
Tamam ya, haklısın zaten ben kimim ki: Tartışma anında konuyu kapatarak asık bir suratla kadına karşı trip atılır. Kadınlar bu kez daha çok saldırmak ister.
Çünkü erkeğin güçsüz olmasını kabullenmek istemez.
Neyse tamam ya: Yine hararetli bir tartışmada sazı eline almış kadını bir anda susturur.
Fakat bir çözüm için bu cümle söylenmez. Tamamen kadını susturma politikasıdır. Kadın tırnakları ile o an karşısındaki adamın yüzünü çizmek ister.
Hadi sana iyi günler:
Telefondaki konuşma sırasında tartışmanın sonunda mağlup geleceğini anlayan adam, telefonu suratına kapatırcasına bu cümleyi sarf eder.
Etrafınızda telefonla tartışan bir kadın görürseniz kaçın, telefon bir yerinize isabet edebilir.
Anladım ben anlayacağımı:
Hiçbir şey anlamamıştır. Sırf gıcık etmek için bu cümleyi kurmuştur.
Suçlayıcı bir ifadedir.
Tamam be taam taam:
Sesi yükselen kadını susturmak ve delirtmek için kurulmuş bir cümledir.
Ne olmuş yani: Kadının suçlamasını kabullenmeme ve kadının konuyu büyüttüğünü, aslında bu kadar sinirlenecek bir şeyin olmadığını belirten cümledir.
Haksızsam 'Haksızsın' de:
Tartışma anında sazı eline alan erkek, mantıklı yaklaşımlarda bulunup kadının kafasını karıştırdıktan sonra bu cümleyi söyler ve bütün haklılığı üstüne alır.
Öyle olursa ben de böyle yaparım haa: Her şey karşılıklıdır güzelim yoluyla bu cümleyi söyler.
Kadınların en nefret ettiği şeydir, tehditvari cümleler.
Öyle diyorsan öyle olsun:
Gereksizce konuyu kapatma cümlesi. Kadını bir anda tartışmada yalnız bırakır. Halbuki kadın kavga konusunda iştahı açılmışken karşısındakinin baştan kabullenmesi onu delirtir.
Ne yaparsan yap: Sen ne istersen onu yap, ben seni tınlamıyorum tribidir. Kadının sen beni sevmiyorsun tribi ile eşdeğerdir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Her kim olursanız olun kadına şiddetten polis kaydınız varsa İtalyan vatandaşı olamazsınız.
TESPİTLİ YORUM
Aynayı sildiğimizde "Cam gibi oldu" diyoruz, camı sildiğimizde de "Ayna gibi oldu" diyoruz. Ne değişik milletiz la biz.
NE KADAR OLDU?
Şanlıurfa'da belediyenin diktiği fidanlar kırılınca hoparlörden "Fidanları kıran hayvan oğlu hayvandır" anonsu yapılalı 14 YIL OLDU
FIKRA
Arabasını park edip lokantaya giren adam, çıktığında arabasını akordeona dönmüş bir halde bulur. Cam sileceğinin altında bir kağıt vardır. Kağıdı açtığında şu satırlarla karşılaşır:
- Ön vitesle geri vitesi karıştırıp arabanıza sert bir şekilde çarptım.
Arabanızda gördüğünüz gibi çok büyük hasar var. Olayı görenler, şu an, ben bu satırları yazarken çevremde toplanmış bulunuyorlar ve bu kağıda adımı ve adresimi yazdığımı sanıyorlar.
Ne halin varsa gör, o kadar enayi değilim!
AlkışlıYorum
Karısının saçlarını kestirdiğini fark etmeyen bir koca, dalgınlığının cezasını bir kış sezonunda 5 çift çizme aldığını fark etmeyerek ödeyebilir. Aman dikkat!
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