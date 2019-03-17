İlk elementimize isimler
@berkeground
Tahta olsun da artık boş yapamasınlar. Ya da bazlaminyum.
@Yusuf92810555
ÖzElement :)
@kuuuiiinnn
Cıncıklı taş
@EmirMuduroglu
İsottoryum
@rdyasyon
Elemenko
@Teodrop1
Kayyum
@kipcak_turkleri
Ajda Pekkan
@bsrylknc
Elementus
@selambenhatice1
Mihenk taşı zjjwjwjjsjsjsjjdjsksj
@SrKanLondon
Bakaryum anlamaryum.
@Mokokoloko
Melement
@Evan72242143
Bulanamium
@yolverin1
Elementere fiş kem gözlere şiş
@gokselgokturk1
Helalyum
@mavifredom
Yanarlı dönerli.
@furkifurkifruko
E-lement
@rknhamdi
Beyaz daş
@Alpercito
Yemiyum
@1sigaraduman
Turkish lokum (azıcık yaratıcı olayım dedim)
@kendinehumanist
Irmağının akışına ölürümyum
@conconcahili
İstanbulium
@g_reyd
Limon tuzlu hamur
@eren_altiok
Ümit Besen
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Gece uyurken rüyanızda olmamış bir olayı görürseniz sağa doğru, geçmiş bir olayı görürseniz sola doğru dönerek uyumuşsunuzdur.
TESPİTLİ YORUM
Erkeklerin özür dilediğinde her şeyin geçeceğini zannetmesi ile kadınların çok fazla anlatınca erkeklerin anlayacağını zannetmesi ölümüne kapışır.
NE KADAR OLDU?
Sarhoş bir adam Sahra Çölü'nün ortasında bulunan tek ağaca çarpıp öleli 44 YIL OLDU
Fıkra
Guatr hastası adam otobüse binmişti ama çocuğun biri gözlerini dikmiş, ona bakıyordu.
Çocuğun bakışlarından adamcağızın sinirleri bozuldu ve:
- Bana bakmaya devam edersen, yerim seni! deyince;
Çocuk cevabı verdi:
- Önce boğazındakini yut, sonra sıra bana gelsin!
AlkışlıYorum
İş güvenliği eğitiminin ilk sabahında geç kalmanın telaşıyla hızla daldım salona ve karşıma çıkan ilk sandalyeyi çekip oturdum. Tahtada bir şeyler yazan eğitmen birden poposunun üstüne yere kapaklandı.
Yerden kalktı, arkasını ovalaya ovalaya tahtaya şöyle yazdı: ''İş Güvenliği Kural 1: Birinin sandalyesini aldığınızda ona haber vermeyi ihmal etmeyin''...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Hangi burç nasıl kıskandırır-2 16 Mart 2019, Cumartesi TERAZİ: Solan çizgisinden şaşmayan Terazi, nezaket şovlarıyla kıskandırır! Kapılar açar, sandalyeler çeker, ceketler...
- Hangi burç nasıl kıskandırır-1 15 Mart 2019, Cuma KOÇ: Düz adam Sami'nin Zodyak'taki karşılığı Koç; konu kıskandırmak ise doğrudan başka bir kadınla flörte soyunur,...
- Türk ile Amerikan polisiyesinin farkları 14 Mart 2019, Perşembe Amerikan polisiyelerinde olaya yetkili birim kimse o bakar. Terör, cinayet, hırsızlık vs. suçlarda farklı yüzler...
- Eski sevgililere ait klasikleşmiş arama ya da mesaj atma bahanesi 13 Mart 2019, Çarşamba Bunları yaşayanlar çoktur. Mesaj atan kişi de olmuşsunuzdur, mesaj atılan kişi de. Nedense bahaneler de hep birbirinin...
- Dünyanın ilginç vergileri 12 Mart 2019, Salı Rusya'da sakal vergisi, İngiltere'de pencere vergisi, Fransa'da tuz vergisi... Medeniyet tarihi çok garip ve sıra...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Hangi burç nasıl kıskandırır-2
- Hangi burç nasıl kıskandırır-1
- Türk ile Amerikan polisiyesinin farkları
- Eski sevgililere ait klasikleşmiş arama ya da mesaj atma bahanesi
- Dünyanın ilginç vergileri
- Sadece erkeklere mahsus
- Öğrenci evinin öğrettikleri
- Evli çiftlerin birbirinden eğlenceli maceraları
- İlginç seçim sloganları
- Kıldan mevzular