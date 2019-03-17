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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 17 Mart 2019, Pazar

İlk elementimize isimler

Twitter'da Alihan Zülfikaroğlu adlı kullanıcı Dünya'da ilk defa Türkiye'de keşfedilen bir element için isim yarışması başlattı. Sonrasında çok eğlenceli cevaplar geldi.
@berkeground
Tahta olsun da artık boş yapamasınlar. Ya da bazlaminyum.
@Yusuf92810555
ÖzElement :)
@kuuuiiinnn
Cıncıklı taş
@EmirMuduroglu
İsottoryum
@rdyasyon
Elemenko
@Teodrop1
Kayyum
@kipcak_turkleri
Ajda Pekkan
@bsrylknc
Elementus
@selambenhatice1
Mihenk taşı zjjwjwjjsjsjsjjdjsksj
@SrKanLondon
Bakaryum anlamaryum.
@Mokokoloko
Melement
@Evan72242143
Bulanamium
@yolverin1
Elementere fiş kem gözlere şiş
@gokselgokturk1
Helalyum
@mavifredom
Yanarlı dönerli.
@furkifurkifruko
E-lement
@rknhamdi
Beyaz daş
@Alpercito
Yemiyum
@1sigaraduman
Turkish lokum (azıcık yaratıcı olayım dedim)
@kendinehumanist
Irmağının akışına ölürümyum
@conconcahili
İstanbulium
@g_reyd
Limon tuzlu hamur
@eren_altiok
Ümit Besen

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Gece uyurken rüyanızda olmamış bir olayı görürseniz sağa doğru, geçmiş bir olayı görürseniz sola doğru dönerek uyumuşsunuzdur.

TESPİTLİ YORUM
Erkeklerin özür dilediğinde her şeyin geçeceğini zannetmesi ile kadınların çok fazla anlatınca erkeklerin anlayacağını zannetmesi ölümüne kapışır.

NE KADAR OLDU?
Sarhoş bir adam Sahra Çölü'nün ortasında bulunan tek ağaca çarpıp öleli 44 YIL OLDU

Fıkra
Guatr hastası adam otobüse binmişti ama çocuğun biri gözlerini dikmiş, ona bakıyordu.
Çocuğun bakışlarından adamcağızın sinirleri bozuldu ve:
- Bana bakmaya devam edersen, yerim seni! deyince;
Çocuk cevabı verdi:
- Önce boğazındakini yut, sonra sıra bana gelsin!

AlkışlıYorum
İş güvenliği eğitiminin ilk sabahında geç kalmanın telaşıyla hızla daldım salona ve karşıma çıkan ilk sandalyeyi çekip oturdum. Tahtada bir şeyler yazan eğitmen birden poposunun üstüne yere kapaklandı.
Yerden kalktı, arkasını ovalaya ovalaya tahtaya şöyle yazdı: ''İş Güvenliği Kural 1: Birinin sandalyesini aldığınızda ona haber vermeyi ihmal etmeyin''...
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