Hangi burç nasıl kıskandırır-2
AKREP: Duygusunun ayarı, intikamınn kemiği yoktur, kıskandırayım derken can yakar! Fazladan üç-beş ilgi gösterisi, ufak tefek kaş-göz oyunuyla kimseyi kıskandırmaz!
Aklına koyduysa fena kıskandırır, kantarın topu fazla kaçar, hikâyenin sonu beklenmedik bir trajedi ile biter! Küçük oyunlarla tahrik edilmemesi, minik tuzaklarla sevgisinin ölçülmemesi önerilir!
YAY: Eğlencesi bol, enerjisi sınırsız Yay, seni bir güzel gözardı eder, başka kahkahalara misafir olur! Gönlünce eğlenir, keyfin gözünü çıkarır! Güldürüsüne katılamaz, anlatısına bilet bulamazsın, kapalı gişe oynadığı komedisinde kendine yer açamaz, kapı önünde kalırsın! Gittiği yerin neşesi bol ise geri dön desen de gelmez! Rüzgâra kapılırsa uçar gider, yeni maceraları çabuk benimser!
OĞLAK: İhmal ettiğin Oğlak'ı mesailerinin arasına ilişip göremezsin!
İşine kuma olsan sıra sana gelmez! Zor uzaklaştığı kariyer hedeflerini hep elinin altında capcanlı tutan Oğlak, bir adım ötelenirse, beri gelmesi yıllar alır!
Çabucak B planına geçer, işe güce dalar, önüne siper olsan "Bir sevgili gördüm sanki!" der, önemsemez, sorumluluklarından başını kaldırmaz, kıskandığınla kalırsın!
KOVA: Arkadaşı bol, özgürlüğüne düşkün Kova, kısıtlamaya gelmez! Tüm vaktini kankalarına ayırır, romantik yemeklerini kabul gününe çevirir, özel sohbetlerinizi pes turnuvası arasına sıkıştırır, arkadaş toplantılarının suyunu çıkarır! Ayaküstü yakalamanın, yalnız kalmanın peşine düşer, oyuncaklarından kıskanırsın da doğru zamanı bulup dert anlatamazsın!
Kova sana ayırdığı müstesna alanı hak etmezsen, kalabalıklara karışıp izini kaybettirir!
Denk gelip kıskanamazsın!
BALIK: Rüyalarda kıskandırır!
Ucu bucağı görünmez hayallerine bir dalar, bulup elinden yakalayabilene, çıkarıp yüzünü görebilene aşk olsun! Sen ne olduğunu anlamaya çalışırken, Balık'ın platonik aşklar galaksisinde kendine yer açamaz, dünya dışı kalırsın! Dalgınlığıyla aklına bin tilki düşürür, şüphelere daldırır! Olmayan kimselerden kıskanır, kendini gereksiz hisseder, varlığından şüphe edersin!
Gözüne girsen görmez, haykırsan duymaz! Balık'ın senin için indiği dünyayı ona dar edersen, dünyanda yalnız kalırsın! askmoyra/com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerika'da bir adam işten evine dönerken arabasında cep telefonu jammerı (sinyal kesici) kullandığından dolayı 55 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Bunu yapma sebebi ise ışıklarda yüksek sesle konuşan insanlardan rahatsız olmasıymış.
TESPİTLİ YORUM
Eskiden mektuplaşma falan zormuş bu işler.. Hele farklı şehirlerdeysen mahvoldun..
Düşünsene 5 gün mektup bekliyorsun "Ok" diye mektup geliyor.
NE KADAR OLDU?
Boğaziçi Köprüsü'nde gösteriş sürüşü yapan David Coulthard'ın 33 TL OGS cezası yiyeli 12 YIL OLDU
FIKRA
Biri içinde 1 milyar bulunan cüzdanını kaybetmiş.
Kaybettiği yerdekilere, cüzdanını getirene 100 milyon vereceğini söylemiş.
Kalabalıktan bir ses daha duyulmuş:
- O cüzdanı bulup bana getirene 250 milyon vereceğim...!
AlkışlıYorum
Çok sevgili patronum ''Hayatı bir kez yaşıyoruz'' deyip bu yıl gideceği ülkeleri saydı...
Biz sanki Super Mario'yuz ya, 3 kez yaşayacağız hayatı. İzin istesem vermez!
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