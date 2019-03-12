Dünyanın ilginç vergileri
Bugün de dünyada bazı saçma vergi kuralları mevcut. Bazıları makul bir amaç için konulmuş, bazılarını ise anlamak gerçekten zor.
AVUSTURYA: ALÇI VERGİSİ:
Avusturya Alpleri, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar her türden kayak sever için mükemmel bir yerdir. Kayak yaparken, bu konuda pek bilgili olmayan turistler genellikle kırıklar ve diğer yaralanmalarla Avusturya hastanelerinde alıyorlar soluğu. Bu nedenle, hükümet tıbbi hizmetlere ilişkin özel bir vergiyi normal turizm vergisine dahil etmeye karar vermiş. Konakladığınız tesis tarafından doğrudan toplandığı için bu vergi için sabit bir miktar yok.
JAPONYA: ŞİŞMANLIK VERGİSİ:
Japonya'daki ünlü "Metabo Yasası" gereği, her yıl 40 ila 75 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin belini ölçmesini gerektiriyor.
Bellerinin belli bir boyutu aşması durumunda (erkekler için 85 cm, kadınlar için 90 cm), para cezası ödemek zorundalar.
İNGILTERE: KABUKLU FINDIK VERGİSİ:
İngiltere'de fındığı kabukları ile satın almak size para kazandırabilir. Bunun nedeni % 20 katma değer vergisi (KDV) olması. Kavrulmuş ve tuzlu fındıklardan vergi alınıyor. Bütçeniz için fındık kabuklarını kendin halletmen çok daha iyi. Ancak, yer fıstığı için durum biraz faklı. Tuzlanmadıkça veya kavrulmadıkça kabukları için vergilendirilmezler.
ALABAMA ABD: KART OYUNU VERGİSİ:
Alabama, ABD'de sizden bir iskambil destesi satın almanız için vergi alan tek eyalettir. Satın aldığınız her deste için ekstra 10 kuruş ödemek zorundasınız.
Satıcılar ayrıca 1 dolar ve yıllık 3 dolar lisans vergisi ödemek zorundadır. Ancak, bu vergi yalnızca 54 veya daha az kart içeren desteler için geçerlidir.
MACARİSTAN: ABUR CUBUR VERGİSİ:
Macaristan'da cips, bisküvi, kek, enerji içecekleri ve gazlı içecekler gibi tuz ve şeker içeriği yüksek olan paketlenmiş yiyecekler vergisi 2011'de yürürlüğe girdi.
ABD: BRONZLAŞMA VERGİSİ:
2010'dan beri, solaryum isteyen her ABD'li, işlemin maliyetinin % 10'unu ek olarak ödemek zorunda kaldı. Bronzlaşma vergisi, lisanslı bir tıp uzmanı tarafından gerçekleştirilmeyen tüm iç mekan bronzlaşma hizmetleri için geçerlidir. Asıl amacı cilt kanseri ile mücadele etmektir.
BALEAR ADALARI: GÜNEŞ VERGİSİ:
Balear Adaları yılda yaklaşık 11 milyon turist ağırlıyor ve bu durum yerel kaynaklar üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Bu yüzden 2016'da yeni bir turizm vergisi veya diğer adıyla güneş vergisi getirildi.
CONEGLIANO, İTALYA: GÖLGE VERGİSİ:
İtalya'nın Veneto bölgesinde, kuru prosecco'su ile bilinen bir kasaba olan Conegliano'da restoran ve dükkan sahipleri, tabelalar veya herhangi bir eşyaları kamuya açık caddelerde gölge yarattırsa yılda yaklaşık 100$ ödemek zorunda.
ESTONYA/İNEK GAZI VERGİSİ:
Çok saçma gelse de, Estonya'da sığır gazı vergileri gerçekten var ve amacı oldukça ciddi.
Bu, hükümetin hava kirliliğini önlemeyi ve sera etkisini azaltmayı denemenin bir yoludur. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Asla bir salakla tartışmayın, yoksa dışarıdan bakan bir kişi hanginizin salak olduğunu anlamayabilir.
TESPİTLİ YORUM
NARGİLECİ AĞIR ABİLER:
Her ortamda kısa kumaş pantolon ve dar gömlekle girerler.
Masaya sigara paketi ve cüzdan koyarlar.
Küfürlü konuşurken diğer arkadaşı "Lan sövmesene kız var yaa" diyerek uyarır.
Ellerinde tespih vardır.
Çok kasılırlar.
NE KADAR OLDU?
İngiltere, milli takımı, teknik direktör bulamayınca The Sun gazetesi Jack isimli bir eşeği aday olarak göstereli 19 YIL OLDU.
AlkışlıYorum
KOCAM burnumu çok beğenir ama geçenlerde bu beğenisini dile getirme şekliyle son noktayı koydu sanırım. Ne mi dedi?
"Karıcığım, burnun o kadar güzel ki, vücudunda estetiğe ihtiyacı olmayan tek yerin orası." Magmaya hangi kapıdan yollasam diye düşünüyorum hala.
LİSEDEYKEN Türkçe, İngilizce ve Almanca derslerinde başarısız olmuştum. Karneye bakan babamın sitemini hala unutamıyorum:
"Bari birini geçseydin de hangi milletten olduğunu anlasaydık!"
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