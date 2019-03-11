Sadece erkeklere mahsus
Perdeyi takmak. Omuz ila kolun birleşimindeki ağrıyı kadınlar hiçbir zaman bilemez.
Bıyık bırakmak. Gerçi son zamanlarda bıyık bırakan bazı kadın arkadaşlarımızı görüyorum.
Halı saha ayakkabısında estetikten ziyade rahatlığın önemli olduğunu bilmektir çoğuna göre.
Askerlikte alt devreye şafak patlatmak, kulak almak...
Askerlik anılarıyla ilgili arkadaşlarla sohbet etmek, çok derin sallamak. Misal, bitli piyade iken Rambo olmak ya da yüzbaşı tokatlamak..
Ofsaytı doğuştan bilmek.
Büyük abdestini yapmaya giderken arkadaşlarını da bu konuda bilgilendirmek.
Kardan adamın varlığına bir iki saat dayandıktan sonra tekme tokat yıkmak.
Yeni ayakkabı almış arkadaşın ayakkabısına "Güle güle kullan" repliği eşliğinde basmak.
Her sabah çorabının tekini aramak.
O çorapla bilumum bütün sporları yapmak.
Diş macununu ortasından sıkmak.
Halı saha maçı yapmak.
İyi araba kullanmak.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Hindistanlı biri 'Evet' demek için kafasını sağa sola sallar. "Hayır" demek için yukarı aşağı sallar.
TESPİTLİ YORUM
Hesap ödeyen adam, hesabı ödemek için gereken işlemi masanın altında yapar.
Türk erkeği ödediği hesabı masadakilerin görmesini istemez. Eğer görürlerse ayıp olacağını düşünür ve karşısındakilerin 'Ulan amma da görgüsüz herif, hem ısmarlıyor hem de hesabı gözümüze sokuyor' demesinden çekinir.
NE KADAR OLDU?
Hint Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden Madagaskar'da birinci lig şampiyonu As Adema ile rakibi Stade Olympique L'Emyrne (Soe) takımları arasındaki futbol karşılaşmasında, Soe'nin antrenörü Ratsimandresy Racazarazaka'nın hakemin bir kararına öfkelenmesiyle birlikte Soe futbolcuları da hakemi protesto için kendi kalelerine tam 149 yıl gol atarak maçı 149-0 bitireli 17 YIL OLDU.
AlkışlıYorum
"Aslı Gibidir" deyip imzaladım evrakları ve teslim ettim. "Çok ilginç soyadınız varmış" deyip gülerek gitti. Cahil mi cühela mı bilemem ama çok ilginç bir gençlik var, çookk.
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