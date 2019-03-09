Evli çiftlerin birbirinden eğlenceli maceraları
@Grlevic 4 aylık kızım kucağımdayken gözlerini annesine dikti.
Dikkatle onu izliyorken eşime "Şu anda senin hareketlerini hafızasına kaydediyor olabilir" dedim. Önce ona baktı, sonra "Ay dur saçımı düzelteyim bari" dedi.
@anareobee Kocamla rahat rahat kavga bile edemiyoruz, adama Selahaddin diye isim koymuşlar.
İsmini söylerken niye kavga ettiğimizi unutuyorum.
@husqiii Bana 'duygusuz öküz' diyen karım, madem duygusuz bir öküzüm, neden geceleri tuvalette 'Motorumu özledim' diye ağlıyorum hadi açıkla.
@anareobee Kocamla daha 50. direksiyon dersindeyiz, hala arabayı bir yere vurunca bağırıyor.
Bakamayacaksanız evlenmeyin kardeşim ya Allah Allah.
@anareobee Sen 280 gün karnında besle, büyüt, onlarca ağrı, sancı çek... Bebek gitsin babasının sesiyle sakinleşsin...
Yazık verdiğim emeklere.
@_allper Oğlana duygu sömürüsü yapıyorum dişim kırıldı diye.
Üzülür gibi oldu, gitti annesine sarıldı, "Anneciğim iyi ki senin dişin kırılmadı" diyor.
Bu erkek çocukları neden böyle acaba.
@theodoranin 28 yaşındayız, evliyiz. Evin bin tane sorumluluğu var, işlerimiz falan var, stresliyim.
Özgür bana dönmüş diyor ki 'Pubg indirsene ekip oluruz.'
@caninfinite Oğlum "çünkü"yü yanlış kullanıyor, düzeltemiyoruz.
"Bunu neden yaptın?" diye sorunca sadece "çünkü" diyor, nedenini söylemiyor. :)
LÜZUMSUZ BİLGİLER
"Aşık olmak" ile "obsesif kompulsif kişilik bozulukluğuna sahip olmak" vücutta aynı biyokimyasal etkiyi yaratıyor.
TESPİTLİ YORUM
Küçükken erkekler spor arabaları sever kızlar ise Barbie bebekleri.
Büyüyünce durum tam tersi olur.
NE KADAR OLDU?
Çaykur Rizeli futbolcu Cumhur, hakemin bir pozisyon sonrası "oyna" kararına çiftetelli oynayarak karşılık vereli 11 YIL OLDU
FIKRA
Komutan uzaktaki kantinden sigara alması için birinin çağırılmasını ister. Tabii en salak er dışında kimse gönüllü olarak çıkmaz ve der ki:
- Oğlum kim gidecek sigara almaya çağırdın mı?
- Evet komutanım Recep bekliyor aşşağıda...
- Lan o salak mı, yerden taşı alamaz o be...
- (Camdan bakarak) Recep bi taş al gel bakalım buraya.
Aradan beş dakika geçer, dayanamaz camdan bakarlar:
- Recep napıyorsun hadisene...
- Hangi taşı istediniz komutanım...
AlkışlıYorum
Kocamdan ayrıldıktan sonra gittiğim ilk düğünde, beni soran tüm yakışıklılara, adımı bile söylemeden;
"Onun 2 tane çocuğu var" diyen babaannemi buradan tebrik ediyorum...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İlginç seçim sloganları 08 Mart 2019, Cuma Yerel seçimler yaklaşmışken yurdum içinde tabii ki adayların sloganları da gözümüze çarpıyor. Dönem içerisinde...
- Kıldan mevzular 07 Mart 2019, Perşembe - Biliyor musun hiç National Geographic izlememe gerek yok. - Nasıl anlamadım? - İşte belgesel izlememe gerek...
- 50 yaş üzeri mahalle teyzeleri 06 Mart 2019, Çarşamba Onlara zaman zaman kızdığımız olur ama sonuçta birilerinin anneleri, teyzeleri, anneanneleri, komşularıdır. Türkiye'nin...
- Oje nedir neden sürülür? 05 Mart 2019, Salı Ojeler, küçük şişelerde bulunan renkli tırnak cilalarıdır. Kadınlar oje kullanma alışkanlığını kazandıktan sonra...
- Erkeklerin karakteristik özelliklerini anlatan kadınlar 04 Mart 2019, Pazartesi @ilaydakalkanx ARKADAŞIM ilk buluşma için 250 liraya cilt bakımı yaptırdı. 315 liraya makyaj malzemesi aldı. Yarın...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri