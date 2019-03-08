İlginç seçim sloganları
İşte bunlardan bazıları:
İş, aş, bu sefer Haydar Baş.
Partiniz ne olursa olsun muhtarınız Ali Yılmaz olsun.
Yeni bir yüz Naci Düz.
Zoru başaran, Zeki Başaran.
Ercan Özçelik'le yukarı Dudullu, daha yukarı Dudullu.
(Sanırım muhtar adayı.)
Özde bir, sözde bir; Önder Elbir.
Mamak ya da olmamak. İşte bütün meselem bu.
Tanı seveceksin, dene vazgeçemeyeceksin!
Güngören gün görecek! Söz veriyorum,
Çekmeköy artık çekmeyecek!
Çocuğunu seven bize oy versin.
Ne terzi bıraktınız ne kasap, hesap vereceksiniz hesap!
Şahane hizmetler boy boy, başkan adayınız Cemil Şeboy...
Yılmayan başkan Yılmaz Küçük.
Üsküdar'a taze kan! Yılmaz Bayat...
2004 yerel seçimleri Gölcük Belediye Başkanı adayı Şaban Aktürkoğlu'nun sloganı: Şaban Abi çözer!
"Fatihsin, Bizansı unutma..." (Fatih bağımsız belediye başkan adayı)
Vallahi boşa gitmez! 2014 yerel seçimleri için Keşan belediye başkan aday adayının sloganıdır. Şahsın adı tahmin edilebileceği üzere Şenol'dur:
Şen ola Keşan Şenol'a...
Ne yazık ki traktörü öküzle çekiyoruz. Su ve yol ana davalarımızdır.
"Mesajınızı aldım." Sami Kutsal (Sütlüce mahallesi muhtar adayı): Kutsal göreve hazırım!
1987 seçiminde SHP başkanı Erdal İnönü "5 yıl daha limon gibi sıkılacak mısınız?" gibi bir cümle kurardı.
Kartal'ın sorunu imar, ANAP'ın adayı mimar!
Siz de mi partiden sıkıldınız?
(Bağımsız aday) Savaş yapma, kaldırım yap.
Oyunu ver, oyunu boz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çin'de sahabenin yazısını birebir şeklinde taklit edebilen robotlar, öğrencilerin ev ödevlerini yaptırdıklarının ortaya çıkması sebebiyle ülkede gündem oldu.
TESPİTLİ YORUM
HALI SAHADAKİ MEVKİLERE GÖRE ERKEKLER
KALECİ: İhtiyaç duyulduğunda çağrılırlar.Tüm takım tarafından sevilirler, ilişkilerinde genelde kılıbık olurlar.
DEFANS: Tam bir görev adamıdırlar. Asla görev yerlerini terk etmezler.
İlişkilerinde çok iyidirler. Tam bir aile babasıdırlar.
ORTA SAHA: Genelde yeteneklidirler. İlişkileri biraz sıkıntılıdır ama mantıklıdırlar.
FORVET: Tüm takım tarafından en çok küfür yiyendir. Şıpsevdidirler. Aldatma ihtimalleri yüksektir.
NE KADAR OLDU?
Van depreminde bir kişi kahvehane enkazından çıkartılırken "Abi ne zaman çift okey gelse başıma bir şey geliyor" diyeli 8 YIL OLDU.
AlkışlıYorum
Mutfak tezgahının üzerinde kocaman hamam böceğini görüp olaya müdahale etmesini istediğim kocamın olaya yorumudur:
"Ondan korktuğun kadar benden korksan hayatımız daha güzel olurdu..."
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