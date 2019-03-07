Kıldan mevzular
- Nasıl anlamadım?
- İşte belgesel izlememe gerek yok dedim.
- İyi izleme?
- Neden biliyor musun?
- Bilmiyorum.
- Evde belgeseli yaşıyorum.
- Allah Allah bu kadar çiçek alırsan olacağı o. Evin her köşesinde bitki var, amazon gibi oldu ev.
- Yok yok bir canlı var ama onlar bitkisel hayatta başka bir canlı var.
- Allah Allaaahh, neymiş o canlı?
- Evde kıllı bir canlı ile yaşıyorum.
- Kedi mi aldın kız yoksa benden habersiz.
- Yok daha büyük.
- Ya ne diyorsun kızım sabah sabah yine acayipleştin.
- Lavabonun üstünde kıllarını bırakmışsın. Mehmet midem bulanıyor, yüz defa dedim.
- Kıl mı oldun bana hahahah.
- Çok komiiik. Kıl sen olmuşsun. Annenin karnında az daha kalsan.
- Eee söyle söyle ne olurdum?
- Neyse boşver.
- Hayret ya kılım düşmüş.
Hanfendinin sanki kendi kıllı değil.
- Bende mi kıl var güldürme.
- Geçenki halin neydi?
- Ne olmuş halime.
- Pala Remzi gibi dolaşıyordun. Öperken bıyıkların batıyordu.
- Mehmet var ya.
- Ne olduuu, kapak diye ben buna derim.
- İğrençsin yaa, ha kapak demişken iyi aklıma getirdin.
Klozet kapağını kaldırmadan işemişsin yine...
- Yooo kaldırıyorum kapağı.
- Heee kaldırıyorsun, o lekeler nerden çıkıyor.
-Yaa cahilsin kızım, klozetin kapağını kaldırmadan işersem yere dökülür kızım.
- Anla işte zımbırtısını kaldırmadan işte.
- Bırak bırak yine kapak oldu.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Matematikten anlamayan birinin uzun süre matematik çalışması sonucunda hayattan bunalmasına ve intihara sürüklenmesine sebep olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.
TESPİTLİ YORUM
KUMANDA:
Çoğunlukla pil bölümü bantlıdır.
Koltuk araları ve yastık altları saklandığı genel alanlar.
Kayıp nesne olarak da bilinir.
Bu alete yapılan zulüm dünyada başka hiçbir şeye yapılmamıştır.
Çalışmadığı durumda genellikle tokatlanarak çalıştırılır.
Kralın asası gibidir. Elinde bulunduran kişiyi kral ilan eder.
Günde en az üç kere yere düşürülür.
NE KADAR OLDU?
Ömer Üründül "Kazanmaları için gol lazım. İki takım da gol atamazsa maç berabere biter" diyeli 9 YIL OLDU.
AlkışlıYorum
BİR alkış da stadyumun duvarındaki "Lütfen Yazı Yazmayalım" uyarısının altına, kırmızı boyayla ve en büyük puntoda "Temem :)" yazan sivri zekalı kardeşimize gelsin lütfen!
İŞE giderken cep telefonumu evde unutmuşum, ama televizyon kumandasını almayı ihmal etmemişim.
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