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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 06 Mart 2019, Çarşamba

50 yaş üzeri mahalle teyzeleri

Onlara zaman zaman kızdığımız olur ama sonuçta birilerinin anneleri, teyzeleri, anneanneleri, komşularıdır.
Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bu özellikleri mutlaka taşırlar.
Münevver, Sabahat, Nazire, Hanife, Hüsniye ve benzeri isimlere sahiptirler.
Kuyumcu, optik ya da eczaneden verilen bez çantayı yanlarından eksik etmezler.
Bunun gibi yelekler üstlerinden eksik olmaz.
Dişinden tırnağından artırdıklarıyla ilk iş olarak kollarına bilezik alırlar.
Aralarında anlaşmışlarcasına büyük kısmı böyle bir ayakkabı giyer.
Bir araya geldiklerinde sık sık tülbent oyalarından bahsederler, kızlarının çeyizine koyacaklardır.
Çantalarında falım sakız mutlaka bulundururlar.
Evlerinin bir köşesinde böyle çiçeklere yer açarlar.
Çantalarından çıkan bir top yumak, torunları için örülen kazağa işarettir.
Salonlardaki masanın üzerinde böyle bir su sürahisi her zaman hazır bekler.
Ayaklarını sıcak tutmak için patik giymelidirler.
Muhtemelen böyle bir telefonları vardır ve rehbere biri kaydedileceğinde sizden rica ederler.
Her fırsatta ne zaman evleneceğinizi sorup tanıdığı bir yakınıyla sizi baş göz etmek isterler.
Pazar arabalarıyla ayrılmaz ikilidirler. Pazarda karşılaştıkları komşusuyla ayaküstü yarım saat konuşabilirler.
Günlere katılıp bol bol birilerini çekiştirmekten haz alırlar.
Çok iyi kısır yaparlar.
Kaldırımlara oturup çekirdek çitleyerek muhabbetin dibine vurabilirler.
Bol bol hamur işi tükettiklerinden olsa gerek genelde kiloludurlar.
Ve trende, otobüste ters yöndeki koltuklara asla oturamazlar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
İtalya'da cep telefonlarına bakıp yürüyen insanların sürekli yaralanmalarından dolayı sokak direklerine yastık yerleştirmelerine karar verilmiş.

TESPİTLİ YORUM
ÇAYI ŞEKERSIZ İÇENLER:
Aslanım şu kenardaki şekerleri al.
Çayı şekersiz seni şerefsiz...
Ohh be çayın tadını alıyom yaa.
Abi şeker mi?
Şeker ne yaa.
Aslanım ordan bir çay şekersiz haaaa.
Çay kaşığını al canım şekersiz içiyorum ben.

NE KADAR OLDU?
1939 Erzincan depreminde dönemin Erzincan Savcısı, mahkumlarla bir konuşma yaparak onları yardım etmeleri için serbest bırakacağını ve tekrar geri dönmelerini istedi.
Mahkumlar eksiksiz olarak cezaevine döndü ve devlet tarafından 1940'da çıkarılan özel bir kanunla affedileli 79 YIL OLDU.

AlkışlıYorum
"Yapılan ankette kadınların çirkin erkeklerle daha da mutlu oldukları kanıtlanmış" dediğim kocamın;
"Mutsuz olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun tatlım?" sorusuyla karşılaştım.
Yok tatlım, güzel olduğun kadar küstahsın da demeye çalışıyorum.
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