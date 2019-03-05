Oje nedir neden sürülür?
Kadınlar oje kullanma alışkanlığını kazandıktan sonra bırakmakta zorlandıklarını, sanki ellerinin kendilerine bir garip göründüğünü söylerler.
Bazı dişiler oje kolleksiyonu yapar, onlarca oje alır, sonra daha bitmeden çoğu bozulduğu için çöpe atarlar. Her türlü seyreltici, çözeltici, ot çok yetersiz kalır.
Ojenin kokusu ise bir harikadır. İnsan ne kadar koklasa da kokusuna doyamaz.
Bu madde çoğu dişide bağımlılık yapar. Oje sürmeye alışık dişi, dışarıya ojesiz çıkarsa kendine güveni azalır.
Aslında biliyor musunuz, Fransızlar tarafından tırnak aralarındaki pislikleri örtmek için üretilmiş bir kozmetik ürünüymüş oje...
Bunları alırken türlü türlü çeşidi var. Nazar boncuklu, gülen yüz, simli mimli... Birçok erkek, kızların neden oje sürdüğünü bilmez ve anlam veremez.
Açıkçası benim için de önemli bir şey değil ama sizin için araştırdım. Erkeklerle ilgisi yoktur. Kadınlar ne yaparsa önce hemcinslerini kıskandırmak için yaparlar.
Biz ikinci plandayız her zaman.
Tırnaklarına sürecek başka bir şey bulamadıkları için... Oje kiri kamufle eder. Benden erkeklere tavsiye, oje süren kızın tırnak altına bakın. Tırnaklar çok uzunsa ve kesmeye de fırsat yoksa sürülür. Kafa dağıtmak için... Kozmetik firmalarının bu acımasız hayata tutunabilmeleri için kullanılır. Kızların gece girdikleri ruhsal bunalımlardan kurtulma yöntemidir.
Gündüz olan veya boyutu büyük olan bunalımlarda saç boyatılır. Bir tırnak boyasından öte, çok güçlü bir yapıştırıcıdır aynı zamanda.
Her türlü maddeyi çok rahatlıkla yapıştırır. Çorap kaçığının büyümesini önlemek için kullanılır. Kaçan ince çorapların daha da kaçmasını önlemekte birebirdir.
Güzel bir silah olabilir oje, nasıl mı? Gıcık olduğunuz kişinin kirpiklerine sürerseniz...
Kokusu bağımlılık yaptığı için...
İşin şakası yukarıdakiler tamamen benim uydurduğum şeyler. Tabii ki o güzel göccük ellere yakışan şeydir.
Yakışıyor da...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Küfür etmenin beyni rahatlattığı ve acı hissine karşı etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Siz yine de dikkat edin.
TESPİTLİ YORUM
Bir tarafınız ne kadar çok kaşınıyorsa elinizin ulaşacağı yerden o kadar uzaktadır.
NE KADAR OLDU?
Milan o dönemde formda olan Arsenal'in sağ ve sol kanadında oynayan oyuncularını durdurmak için kendi stadlarının zeminini bozalı 7 YIL OLDU.
FIKRA
Küçük çocukla babası belediye otobüsüne bindiler.
Biletçi durmadan bağırıyordu:
- Beyler yürüyelim lütfen!
Her durakta yeni yolcular biniyor, biletçi bağırıyordu:
- Yürüyelim beyler!
Siz şapkalı bey, ilerleyin lütfen!
Birkaç duraktan sonra, artık otobüste değil yürümek, adım atacak yer kalmamıştı. Ama biletçinin sesi hiç kesilmiyordu:
- Yürüyelim beyler!
Çocuk iyice sıkışmıştı.
Babasına sordu:
- Babacığım madem ki yürüyecektik, neden otobüse bindik?
AlkışlıYorum
Aylardır üşümesini bahane edip banyo yapmayan kocam "Ben bir duş alayım" deyince, "Boşver, yaza ne kaldı şurada, denize girersin..." dedim diye küstü. İki gündür konuşmuyoruz.
Allah'ım sabır ver bana!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Erkeklerin karakteristik özelliklerini anlatan kadınlar 04 Mart 2019, Pazartesi @ilaydakalkanx ARKADAŞIM ilk buluşma için 250 liraya cilt bakımı yaptırdı. 315 liraya makyaj malzemesi aldı. Yarın...
- Aşkın seviyeleri 03 Mart 2019, Pazar Aşkın yedi seviyesi: Diyeceksiniz ki seviye nedir kardeşim. Aşkta seviye olur mu? Doğru belli bir süre sonra seviyesizleşiyoruz...
- Kadınların kalbine giden yol 02 Mart 2019, Cumartesi Uzun bir yol olmasına karşın quantum fiziğine göre kara delikler sayesinde by-pass edilebilen yoldur... Normal...
- “Saniyelik salaklık” hikayeleri 01 Mart 2019, Cuma Hepimizin arada sırada yaşadığı bu saniyelik salaklıkları sıra sıra okumak epey tatlı bir keyif. 'Eksisozluk'...
- Ana sözler 28 Şubat 2019, Perşembe Terlik geliyor bak. Torun sevemeden ölüp gidecem. Nereye koyduysan oradadır. Gittin, geldin, babanın sülalesine...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri