Erkeklerin karakteristik özelliklerini anlatan kadınlar
@aysekyavuz Arka bahçedeki incirleri bir türlü toplatamıyordum. Ben de alışveriş listesine incir yazdım.
Aramış diyor ki "İncir 11 lira, bahçeden toplasam olur mu?"
@zeygdn Bu erkeklerin araba hafızasına da hastayım. "Hani eski apartmanda üst katta oturan Ömer abi vardı, hatırladın mı?" diyorum. "2003 model lacivert Mazda'sı olan mı?" diyor. Ne biliim ben Mazda'sı mı vardı, Honda'sı mı vardı. "Esmer, kısa boyluydu" diyorum. "Sağ aynası kırıktı" diyo. La havle.
@busdegilim Ablamın düğün alışverişine çıktık. Gelinliği, ayakkabıyı, kına gecesinde giyeceği 3 kıyafeti ve bindallıyı aldık.
Enişteme çorap ve kravat alıcaz. Babam şey diyo "Yuh artık onu da biz mi alıcaz damat alsın."
@ulabisusarmiyim Abime araba aldık. İlk kez işe arabayla gitti. Akşam otobüsle eve döndü. "Araba nerede?" dedik, "Arabam olduğunu unutmuşum" dedi.
@bensenaag Kuzenime görücü gelecek diye sabahtan beri koşturuyoruz. Çocuk az önce aradı, halı sahadan çıkmış. Hayatınızda kaç kere kız görmeye gidiyorsunuz? İsterseniz biz gelelim halı sahaya kız göstermeye.
@misissorliy Abim çok da kırışık olmayan pantolonunu "Bunu ütüle" dedi. "Tamam" dedim, aldım. Odamda beş dakika oturdum, götürdüm "Al ütüledim" dedim. Baktı, teşekkür etti, giydi gitti.
Plasebo etkisi senin canını yerim canını...
@napiyorsunuz Abim salondan aradı "İçeri gel" dedi, gittim. "Ne oldu?" diyorum, elini uzatmış "Öp başına koy" diyor. Nasıl bu kadar aslan burcu olabilirsin ya.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İSVEÇLİ uzmanlar Atlantik Okyanusu'nun en ücra noktası "Ulaşılmaz Ada"da yaşayan dünyanın en küçük uçamayan kuş türü Atlantisia'nın uçmayışının gizemini araştırdı.
Araştırmaya göre Atlantisia türü, adaya Güney Amerika'dan 1.5 milyon yıl önce ulaşmış ve burada kendisini avlayacak bir düşman olmadığını anlayınca uçmaya gerek duymamıştı. Uçma yeteneklerini bu yüzden 1.5 milyon yıl içinde yavaş yavaş kaybetti.
TESPİTLİ YORUM
Erkeklerin özür dilediğinde her şeyin geçeceğini zannetmesi ile kadınların çok fazla anlatınca erkeklerin anlayacağını zannetmesi ölümüne kapışır.
NE KADAR OLDU?
Çorum'da Hayvanları Koruma Derneği açılışında kurban kesileli 12 YIL OLDU
AlkışlıYorum
EVİMİZE giren hırsızın çaldıklarını polise sayıyorum;
"İçinde değerli bir şey var sanmış galiba, kilitli makyaj çantamı bir de portatif oyun konsolunu almış" diyerek. O sırada annem araya giriyor, polisi de, beni de koparıyor:
"Boyanıp boyanıp oynasın artık gözü kör olasıca!"
"TELEFONLARA bakacak 38 beden eleman aranıyor" ilanını görünce, verilen numarayı arayarak "Görüntülü telefon mu?" diye soran ablam olur.
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