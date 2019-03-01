“Saniyelik salaklık” hikayeleri
'Eksisozluk' yazarlarının yaşadığı enteresan hikayeler...
Mr Bean
İzmir'in ilçelerinden birine gitmiştim iş için, belediye binasında hesap işleri odasını arıyorum.
Baktım küçük bir odada bir kadın oturuyor, daldım odaya ve sordum kadına. Kadın aniden panikle dışarı attı beni. Meğer belediyenin hoparlörlerinden anons yapacakmış kadın. Bütün ilçe benim "Hesap işleri ne tarafta acabağağağğ" sesimle çınladı. Ulusa seslendim lan resmen, keşke anlamlı bir şeyler söyleyebilseydim.
kirlikedi
Dolmuşta giderken, şoför "Metroda inicek var mı?" dediğinde, "Yoooooooook" diye bağırmak.
and so forth
Dekanla telefonda konuştuktan sonra kapatırken "Öptüm" demek.
Şu an hislerimi anlatmak için hazır hissetmiyorum.
mesecina
Yolda el ele yürüyen bir çifte yol sormak için yanaşıp, "Pardon, iyi günler" vs.. demek yerine "Kolay gelsin..." demek.
femme noir
Bir yanda 17 aylık kızım bacağımı çekiştirip kucak istiyor, diğer yanda kedim mama için miyavlayarak bacağıma tırmanıyor.
Kaba mama koyup, kızımın önüne koydum, kediyi kucağıma aldım dalgınlıkla. İşin kötüsü, kedimi yere koyup, kızımı kucağıma alana kadar geçen o bir saniyede kızım mamadan yiyiverdi. Neyse, ikisi de sustu en nihayetinde.
aditia Aceleyle evden çıkarken aynadaki görüntüye "Görüşürüz" demek.
kizil sakal
Geç bir saatte eve yemek söylemek için aranan kebapçıya "Servisiniz var mı?" diyeceğine "Siparişiniz var mı?" diye sormak.
Allah'tan buçuk acılı Adana istemedi adam benden, nereden bulur götürürdüm o saatte.
bruce tea
Martılara eldeki simit yerine öbür eldeki cep telefonunu atmak.
cenu Çok ciddi bir toplantıda "Zorlayacağım şartları" diyecekken "Şorlayacağım zartları" diyerek toplantının ciddi olma özelliğini sabote etmek.
yazar kasa
Dedemin arkadaşının gelen misafirlere "Yiyin utanmayın" diyecekken "Yiyin utanmazlar" demesi üzerine misafirlerin yediklerinin anlık biçimde boğazlarında düğümlenmesi ve ev sahibinin yüzünün yere geçmesi.
hbelinda
Ameliyatlı çene bağlıyken elbette sadece mis süt alabilmek için bakkala girilip eldeki kağıda "çilekli mis süt" yazılmasına cevaben bakkalın kağıda "çilekli yok, muzlu var" yazması...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Coca Cola şirketinde çalışan biri Coca Cola tarifini çalıp Pepsi'ye satmak istemiş. Fakat Pepsi tarifi almak yerine bu kişiyi Coca Cola'ya şikayet etmiş.
SOĞUK BİLGİLER
Zürafalarda en zor geçen hastalık boyun tutulmasıdır.
TESPİTLİ YORUM
Bir kadın kısık sesle konuşuyorsa birşey istiyor demektir.
Sesini yükseltiyorsa kaç oradan bekleme.
NE KADAR OLDU?
İngiltere, milli takıma teknik direktör bulamayınca The Sun gazetesi Jack isimli bir eşeği aday olarak göstereli 18 YIL OLDU.
FIKRA
Gırtlağı şiş olan hasta adam otobüse binmişti ama çocuğun biri gözlerini dikmiş, ona bakıyordu.
Çocuğun bakışlarından adamcağızın sinirleri bozuldu ve "Bana bakmaya devam edersen, yerim seni" deyince çocuk cevabı yapıştırdı:
- Önce boğazındakini yut, sonra sıra bana gelsin!..
AlkışlıYorum
MİNİK köpeğim eşimin dikkatini çekmek için bütün sevimlilikleri yapıyor. Yüz bulmayınca da yere uzanıp derin bir of çekiyor. Derdimiz aynı...
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