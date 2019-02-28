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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 28 Şubat 2019, Perşembe

Ana sözler

Terlik geliyor bak.
Torun sevemeden ölüp gidecem.
Nereye koyduysan oradadır.
Gittin, geldin, babanın sülalesine çektin.
Anne olunca anlarsın. Hiçbir zaman anne olamayacağın için beni anlayamazsın.
İyi bak oradadır.
Beni getirme oraya.
Seninle evde hesaplaşacağız.
Sen ev hanımı olucan da ben de görecem!
Sen adam olacaksın da görecem.
Biz de genç olduk...
Sıkı can iyidir, çabuk çıkmaz.
Bizim evde deli var, tepesinde gülü var.
Hele bir hasta ol, ben sana o zaman soracam.
Çok gezdiğimiz zaman:
Kuyruğunuza teneke bağlayacaklar.
O kadar bilgisayar başında oturursan dişin de ağrır, başın da.
Bunlar hep bilgisayar yüzünden.
Karnından gör inşallah!
Bana yaptıklarını çocuğun da sana yapsın.
Ah şimdiki aklım olsaydı.
Bizim zamanımızda...
N'apayım sizi düşündüm.
Taşa oturma.
Dolaşıp durma, halıyı eziyorsun.
Çıkarken şu çöpleri de atıver.
Oğlum yok demiyorum!
O tişörtü yer bezi yaptım.
Bu saatte nereye gidiyorsun, otur oturduğun yerde.
Benim oğlum ne yapacağını bilir.
Kırk defa söyledim, işin bitince yerine koy diye.
Kalk kız, çay koy.
Yere babasının kellesi düşse, basıp geçer. (Üşengeçlik içerir.)
Parmakla gösterme insanları, ayıptır.
Öyle büyük adam ol ki; herkes seni parmakla göstersin.
Açılma diyorum sana!
Bak dinliyo mu! Sen boğul gel, gebertmezsem! (Deniz kenarında söylenir. Annedir bilir.)
Bunlar beni erkenden öldürecek.
Ben dememiş miydim?
Saat kaç oldu, hala yatıyosun.
Yat yat tabi. Kavun karpuz da yata yata büyür!
Ben olmasam bu evi b.. götürür.
Bi kere de 'Peki annecim' de.
Bir kere de dediğimi, dediğim an yapsan ne olur?
Bir kulağından giriyor, ötekinden çıkıyor. Deme öyle annesi.
Köle Isaura'yım ya ben çünkü.
Gece yatmasını bilmez, gündüz kalkmasını.
Taş atmakla kol yorulmaz.
Çok gezen tavuk, ayağında b.. getirir.
Kendini yönetemeyeni başkaları yönetir.
İyi bir şey olsa öğrenmezsin zaten.
O tabak bitecek.
Senin iyiliğin için söylüyorum.
Zemheri zürafası gibi dolaşma.
(Anlamı: Kalın giyin.)
Eski giyiyorsun yok gibi, yeni giyiyorsun b.. gibi.
Oğlum ne bu, her yer her yerde?

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Deniz kabuğundan ses falan gelmez, duyduğunuz şey kulağınızdaki damarlarda gezinen kanın sesidir.

SOĞUK BİLGİLER
Bağırsak kurtlarında okuma yazma bilenlerin nüfusa oranı sadece yüzde 5'tir.

TESPİTLİ YORUM
Hoşlandığı kişiye bahane bulup mesaj atma düşüncesi ile 'Acıktım yiyecek bişeyler var mı ki' düşüncesinin ölümüne kapıştığı saatler...

NE KADAR OLDU?
Cucuta Deportivo taraftarları, parkta oynarken vurularak öldürülen 17 yaşındaki taraftarı tabuta koyarak maça götüreli 8 YIL OLDU.

AlkışlıYorum
OTOBÜSTE yanımda oturan kadın kocasını arıyor ulaşamıyor, işyerini arıyor ulaşamıyor. En sonunda iş yerinden başka birine ulaşmayı başarıyor ve çok acil kocasının onu aramasını istiyor. Nihayet eşi arıyor ve kadın telaşla soruyor: "Yarın sabah için zeytin aldın mı?"
SEVGİLİMLE telefonda konuşurken "Aşkım, abim geldi kapatıyorum" dedi. Ben de "Abin yabancı mı aşkım sanki" dedim. "Hayır aşkım Türk" dedi ve kapattı. Neydi bu şimdi yahu.
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