Amerika’da acil servise gelen enteresan çağrılar
Kaynak: https://list25.com/mostembarrassing- cal...
"Burger King, Western Burger'imi doğru yapmıyor." 911 görevlisi gelen ihbarın herhangi bir acil durum teşkil etmediğini, sakin davranıp restoran müdürünü araması gerektiğini bu vatandaşa iletmiş.
"Bir fok gördüm, sanki suda yüzerken biraz zorlanıyormuş gibi geldi." 911 görevlisinin cevabı:
"Saygısızlık etmek istemem ama, fok suda yaşayan bir memelidir.
Eğer okyanusta hayatta kalmakta zorlanıyorsa, korkarım bu doğal seleksiyonun bir parçası."
"Klimam çalışmıyor." Florida'daki fırtına sırasında kliması bozulan bu kadın 911'i arayıp ihbarda bulunmuş. 911 görevlisi durumu açıklamaya çalışsa da kadın panik olup pencerelerini de açamadığını ve evin içinde havasız kaldığını ihbarına eklemiş.
"45 yaşındayım ve o polis memuru ile tekrar karşılaşmak istiyorum." Lorna Dudash evine gelen polis memurundan hoşlanınca, onu tekrar bulabilmek için 911'e başvurmuş.
"Subway'den iki tane sandviç söyledim fakat ödediğim paranın karşılığını alamadım." 911'e gelen bu ihbarda, genç bir adam her iki sandviçine her malzemeden istemesine rağmen mayonez ve hardal konulmadığı için şikayetçi olmuş.
"Kocam akşam yemeğini yemiyor." 53 yaşındaki bu kadın, acil olmayan bir durum için 911'i birden fazla kez arayınca tutuklanmış.
Daha önceki aramaları ise, 'Kıyafetlerimi bulamıyorum, köpeklerim kaçtı' gibi nedenler olmuş.
"Bir eve zorla girmiştim, ev sahibi aniden eve geldi." 911'i arayan bir kadın, evinin banyosunda duş alan bir yabancının olduğu ihbarını yapmış. Fakat aynı anda, evine zorla giren adamın da 911'i arayıp ihbarda bulunduğundan habersizmiş.
"Bir adet hamburgerim çalındı." Aracına geldiği anda satın aldığı 7 hamburgerden birinin tepside olmadığını fark eden adam önce restorana geri dönüp hamburgerini istemiş fakat başaramayınca 911'i aramış.
"Ismarladığım Çin yemeği kaliteli değil." Önce restorandan parasını geri almaya çalışan kadın, restorandan red cevabı alınca çözümü 911'de bulmuş. Görevli kadına 'Neden hayati tehlikeler için aranması gereken bir acil servis numarasını aradığını' sorunca kadın şu cevabı vermiş;
"Ne yapsaydım, tezgahın üzerinden atlayıp dövse miydim hepsini?"
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Elektrik ve cep telefonu sektöründe dünya lideri olan SAMSUNG ilk kurulduğunda erişte üretiyordu.
SOĞUK BİLGİLER
Omurilik soğanı kuru fasulyenin yanında yenmez.
TESPİTLİ YORUM
Almanca:
Wiedersehen!
İngilizce:
See you!
Türkçe:Tmm cnm, kendine iyi bak, öpüyorum, oldu hadi hoşçakal, tmm hadi görüşürüz, tamaaaam hadi oldu.
NE KADAR OLDU?
Denizli Belediyesi yol çalışması sırasında açtığı çukurun önüne uyarı olarak "Çukura düşmek yasaktır" uyarısı koyalı 9 YIL OLDU.
AlkışlıYorum
DURAĞA yanaşan minibüsün camından bana el sallayan hanımefendi, camın buğusunu sildiğinizi anlayana kadar geçen birkaç saniyede içimi kaplayan o sıcaklık için teşekkür ederim.
MASALARINA gitmeden hemen önce tartıştıkları çok belli olan kankam; sevgilisiyle beni tanıştırıyor: "Tanıştırayım, bu densiz devekulağı, X Lisesi'nde öğretmen. Bu da sevgilim Belgin, tribisyen!"
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