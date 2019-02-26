Kadın mucitler ve icatları
Bulaşık makinesi/ Josephine Cochran: Birçok kadın 19. yy'da bulaşık yıkayabilecek bir makine icat etmeye çalıştı. Josephine G. Cochran ise bunu başarabilen ilk kadın oldu. 1985'de patenti alan mucit, 1889'da tarihin elektrikle çalışan ilk bulaşık makinesini yaptı.
İşaret Fişeği/Martha Coston: İşaret fişeğinin mucidi Martha Coston, zor bir hayat yaşadı.
Martha'nın kocası Benjamin Coston bilim adamıydı. Kocası çalıştığı ortamda bulunan kimyasalların etkisi yüzünden öldüğünde Martha 21 yaşındaydı ve 4 çocuğu vardı.
Bir gün kocasının eşyaları arasında denizcilerin iletişimi için düşünülmüş bir not buldu. 10 yıl boyunca bu fikrin üzerinde duran Martha'nın buluşu en sonunda ABD ordusu tarafından satın alındı.
Pedallı çöp kutusu/ Lillian Gilbreth: Lillian Moller Gilbreth ilk kadın endüstri mühendislerinden biridir. Pedallı çöp kutusunun yanında, buzdolabı kapağına yerleştirilen rafların ve mikserin de mucididir.
Kurşungeçirmez yelek/ Stephanie-Kwolek: Kurşun geçirmez yeleklerin yapımında kullanılan dayanıklı madde, Stephanie Kwolek tarafından bulundu.
Gizli haberleşme sistemi/ Hedy Lamarr: Hem oyuncu hem de mucit olan Hedy Lamarr, 2.
Dünya Savaşı sırasında Amerikan donanmasına yardımcı olabilmek için frekans atlamalı yayılma spektrumunu icat etmiştir.
Kullan at bebek bezi/ Morion Donovan: İlk olarak su geçirmeyen ve sızdırmayan çocuk bezi geliştiren Morion Donovan, 1961 yılında ilk defa tek kullanımlık bebek bezini buldu.
Kağıt torba/Margaret Knight: Margaret Knight, 26 farklı ürün icat etti. Bunlardan en bilineniyse 1871 yılında patentini aldığı kağıt torba yapan makineydı.
Ses Yalıtımı/Mary Walton:
Mary Walton, çok gürültü çıkaran lokomotiflerin çıkardığı ses kirliliğini önleyebilen ses yalıtımını buldu.
Yuvarlak Testere/Tabitha Babbitt: 1800'lerde testereyle bir şey kesmek için iki kişiye ihtiyaç vardı. Tabitha Babbitt ise yuvarlak testereyi icat ederek, tek kişinin testereyi kullanabilmesini sağladı.
Lazerle Katarakt Ameliyatı/ Patricia Bath: Patricia Bath, lazer kullanılarak katarakt ameliyatının çok daha kolay ve başarılı bir şekilde yapılmasını sağladı.
Daksil/Bette-Nesmith- Graham: Bette Nesmith Graham mutfağındaki mikseri kullanarak yaptığı daksilin patentini 1958 yılında aldı.
Katlabilir Yatak/Sarah Goode: ABD'de patent başvurusu yapan ilk Afro-Amerikan kadın olma özelliğine sahip Sarah Goode, katlanabilir yatağın patentini 1885 yılında aldı.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İnsanların yüzde 74'ü bir şey alırken cüzdanındaki bozuk paralar yetiyorsa onu bedavaya almış hissine kapılıyor.
SOĞUK BİLGİLER
Eğer sabaha doğru saat 05.00'da telefonunuz çalıyorsa biri sizi arıyor demektir.
TESPİTLİ YORUM
Bazen şarjımızı çok harcayan uygulamaları telefonumuzdan kaldırdığımız gibi enerjimizi tüketen insanları da hayatımızdan çıkarmasını bilmek gerekir.
NE KADAR OLDU?
Sivas'ta intihar etmek için otelin çatısına çıkan bir vatandaş 5.5 saat ikna edilmeye çalışılırken uyuyakalalı 10 YIL OLDU.
FIKRA
Delinin biri hastanenin bahçesinde el arabasını ters çevirmiş ve sürmeye uğraşıyormuş. Bunu gören doktor: - Öyle sürülmez, düzeltsene arabayı. Deli hemen cevap verir: Geçen gün senin dediğin gibi sürdüm akşama kadar kum taşıttırdılar, enayi miyim ben!.
AlkışlıYorum
EVDEKİLERE yabancı biriyle evlenmek istediğimi söyledim, kardeşimden yorum gecikmedi: "Davetiyeyi de çift taraf bastırırsınız artık, arkada sünnet davetiyesi..."
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