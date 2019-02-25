Her şeyi bildiğini sanan insanlar
Hemen her şeye atlayabiliyorlar. İçinizden "Kısa kes Aydın abası olsun" demeden önce yanlış yazmışsın kardeşim o "Kısa kes Aydın havası olsun" olacaktı diyeniniz olursa, her şeyi bilen uyuz insan durumuna geçmiş olursunuz dikkat! Ama hadi her şeyi bilen kişi durumuna ben geçeyim. Benim yazdığım deyimdeki "ABA" kelimesi doğrusudur. Neyse konumuza geçelim.
Her ortamda, her muhabbete olur olmadık yerlerde dalıp kendini gösterme ihtiyacı duyan insanlardır.
Kendi işlerini yapmak yerine başkalarının işlerine burunlarını sokmak ve her konuda öğüt vermeye çalışmak en sevdikleri iştir.
Oysa fazla şey bilmediği konularda ahkam kesmek onların en güzel işidir.
Sürekli bik bik halindedirler.
Eğer herhangi bir nedenle suskunluk içerisindeyseler ve etrafındaki insanlar bu kişiyle eğlenmek istiyorsa hemen bir zarf atılır, bu kişi "Madem sordun, o halde anlatıyorum" moduna giriverir ve monologuna başlayıverir.
Eğer bir şey düzgün çalışıyorsa bu şeyi onlar yapmışlardır, patlamışsa bu diğerlerinin suçudur.
Bu kişiler muhabbete ortadan giren adamlardır. Bildiklerini anlatmaya çalışırken büyük boşlukların içinde kaybolurlar.
Sustuklarında arkalarında ancak bir tssss sesi bırakabilirler.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İngilizce'de hindi, 'Turkey' yani 'Türk kuşu' demektir.
Türkçe'de hindi 'hendi' yani Hint kuşu demektir.
Hintçe'de hindi 'peru pakshee' yani Peru Kuşu demektir.
SOĞUK BİLGİLER
Sanılanın aksine b.k böceğinin ishal olanına cırcır böceği denmez.
TESPİTLİ YORUM
Bir kadın "Sen bilirsin" diyorsa, karşındakinden daha çok biliyor demektir...
NE KADAR OLDU?
Londra Olimpiyatları'nda oyunlar akşam karanlığına sarkınca, araba farlarıyla mücadelelere devam edileli 71 YIL OLDU.
FIKRA
ADAMIN biri kahveye girer ve oyun oynayanlara hitaben: "Hop abeler, bi dakka. Hanımından gorhanlar ayağa gahsın." Ani bir gürültü, haydaaa herkes ayakta. Bir kişi hariç. Kahvenin tamamı hayretler içinde. Soruyu soran adam, oturan adama yaklaşır ve der ki: "Abe helal olsun be, deliganlı adammışsın. Harbiden sen hanımından korkmaz mısın?" Adam nefes nefesedir. Heyecanı biraz geçince: "Yav gardaşım ele bi laf ettin ki, dizlerimin bağı çözüldü, galhamadım" der.
AlkışlıYorum
Askerliğimi İstanbul'un en lüks orduevinde yaparken, arkadaşımın ailesine yazdığı mektuptan alıntıdır: ''Bugün de ölmedim anne...''
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Son element 24 Şubat 2019, Pazar Element : Kadın Sembolü : WO Atom ağırlığı : 53,6 kg olarak kabul edilmiştir ancak 40 kg'dan 200 kg 'a kadar değişik...
- Artık bunlar yok 23 Şubat 2019, Cumartesi Siz istemeden fiş veren küçük esnaf. Arabasının üzerine bavullarını saran Almancılar. 'Bu kıyafet size yakışmadı'...
- Evlenecek kişiden beklentiler 22 Şubat 2019, Cuma Boyu 1.75 olacak, öyle yolda yürürken ne dev gibi durmalı ne de ufacık... Renkli gözlü olmalı. Ama çok açık...
- Hamburger milli yiyeceğimiz olsaydı 21 Şubat 2019, Perşembe Cam kenarındaki masalar rezervasyonlu olurdu. Duvarlarında ilk hamburgerciyi açan bıyıklı amcaların fotoğrafları...
- Abi ve ablaların yaptıkları minik eziyetler 20 Şubat 2019, Çarşamba BİR abi veya abla olmanın raconudur küçük kardeşe eziyet etmek. Tabii bunun dozunda olması gerekir. Sonuç olarak...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri