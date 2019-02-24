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Bulunduğu yerler:
Gezegendeki tüm kırsal ve kentsel alanlar Fiziksel özellikleri:
1- Yüzeyi renkli film tabakasıyla kaplıdır.
2- Değişik sıcaklıklarda kaynar.
3- Bilinen bir sebep olmaksızın donar.
4- Özel ilgi gördüğünde erir.
5- Yanlış kullanımlarda ısırır.
6- İşlenmemişinden sıradan maden filizine kadar pek çok halde bulunur.
7- Doğru noktalara basınç uygulandığında ürün verir.
8- Standart ölçüleri varsa da kolay bulunmaz.
9- Çekici özelliği nedeniyle fazla yaklaşılmaması önerilir.
Kimyasal özellikleri:
1- Altın, gümüş, platin ve diğer kıymetli madenlerle yakın akrabalığı vardır.
2- Büyük miktarlardaki pahalı maddeleri ve değerli taşları absorblayabilir.
3- Belirli bir sebebe bağlı olmaksızın patlayabilir.
4- Sebebsiz yere çıkıp gidebilir.
5- Likitlerde çözünürlüğü yoktur. Fakat alkolle doyurulduğunda aktivitesi büyük oranda artar.
6- Dünyada bilinen en büyük servet indirgeyicidir.
7- Özellikle kapalı alanlarda bir arada tutulmaları tehlikelidir.
8- Çok sayıda bir arada olmaları merkezi sinir sistemini etkiler.
Genel kullanım alanları:
1- Genelde süs olarak.
2- Üretimde.
3- Belirli dozda kullanılması halinde rahatlamada büyük yardımcı özelliği vardır.
4- Çok etkili temizleyici özelliği vardır.
Testler:
1- Saf numunesi doğal halde bulunabilirse rengi parlak pembeye döner.
2- Daha iyi bir numunesiyle kıyaslandığında rengi yeşile döner.
3- Kulağa zarar verdiği tespit edilmiştir.
Potansiyel tehlikeleri:
1- Tecrübesiz ellerde çok tehlikelidir.
2- Aynı mekanda, uzun süre bir arada olmak, çeşitli sakıncalar oluşturmaktadır.
3- Bağımlılık yapabilir ve tedavisi yoktur.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Denizatları; sadece kabaca bir ata benzeyen şekilleri yüzünden eşsiz değillerdir.
Bazı türleri, çoğu balığın aksine tek eşlidir (ancak onlar da üreme sonrasında eş değiştirebilirler).
Daha ilginç olan ise yakın akrabaları olan denizejderleri ve borubalıkları ile birlikte doğmamış yavruları taşıyanın dişi yerine erkek olan tek hayvan grubu olmasıdır.
SOĞUK BİLGİLER
Öküzlerde aynı trene 5 kereden fazla bakmak uğursuzluktur.
TESPİTLİ YORUM
Otobüste uyuyanlara hayran kalıyorum. Uyanınca sanki inecekleri durak oymuş gibi bi havaları var. Kesin hepsi duraklarını kaçırıyor.
NE KADAR OLDU?
Amerika'da "Tuvalete gitmeden en çok suyu kim içecek" yarışına giren genç hayatını kaybedeli 12 YIL OLDU.
AlkışlıYorum
FISTIKLARI ayıkladıktan sonra oğluma sesleniyorum; "Kuzu, gel fıstık al" diye ve akabinde hemen yanıma gelip, yanağımdan makas alıp gidiyor. Anneliğin tadı bu olsa gerek.
ÇOCUKLUĞUMDAN beri gittiğim her düğünde gelin ve damadın fısır fısır ne konuştukları merak ederdim. Kendi düğünümde öğrendim, kavga ediliyormuş.
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