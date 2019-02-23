Artık bunlar yok
Arabasının üzerine bavullarını saran Almancılar.
'Bu kıyafet size yakışmadı' diyen tezgahtar.
Emniyet kemeri takan taksi şoförü.
Trafikte küfür etmeyen araç şoförleri.
Kadınların dişilikten daha çok insan olduklarını düşünen erkekler.
Şarkıları, müzikleri ile sözlerini bağdaştırarak söyleyen şarkıcılar (Günümüzde bu olay "altı Şişhane üstü Kasımpaşa" niteliğinde).
Bayramlarda el öpünce para veren yaşlılar...
"Tabii ki de" ve "Atıyorum" demeden konuşabilen genç.
Traş olmuş ve koku sürmüş taksi şoförü.
Kapısında toplanmış kedileri uzaktan gördüğünde ne dükkanı olduğunu anladığın güvenilir mahalle kasapları.
Siz söylemeden çiçek alıp gelen erkek arkadaş.
Yolların ve trafik kurallarının kendilerine özel olduğunu zannetmeyen sürücüler.
Sabah sabah tanımadığı insanlara 'Günaydın' diyerek gülümseyen insan türü.
İşi bilmeyen ama kendi hatalarını açıkça söyleyip, kabullenen patronlar.
Karısı çirkin ve şişman bile olsa, gözü ondan başka kimseyi görmeyen erkekler.
Bayan yolcuları dikiz aynasından dikizlemeyen muavin.
Yaya geçidinden geçen yayaları/yayayı görüp geçmesi için yavaşlayan hatta duran şoförler.
Sağa, sola manevralarda "sinyal" veren, etrafını kontrol ederek gerektiği gibi araç kullanan, gereksiz klakson çalmayan, makasa girmeyen minibüs şoförü.
Güleryüzlü devlet çalışanı.
Belediye otobüsüne bindiğinizde selamınızı alan şoförler... (Ben genelde günaydın falan derim de...)
Çayınıza kaç şeker attığınızı bilen arkadaşlar.
Psikolojisi normal olan insanlar.
Hastanede görevi hasta bakıcılık olup da hasta yakınlarından para almadan iş yapan bakıcılar.
"Abi ben karşının şoförüyüm" yalanını söylemeden erkekçe "Abi ben yeni başladım" diyen taksi şoförleri.
Asıl görevlerinin büyük şirketlere eğitim vermek değil de, üniversite öğrencisi yetiştirmek olduğunu düşünen ve uygulayan hocalar.
5 dakika korna çalmadan ilerleyebilen minibüs şoförleri.
Simidini paylaşan amca.
Sırtınızı sıvazlayan dost.
İstemeden zam veren patron.
Dizini dövmeyen babalar.
Küfretmeyen taraftar.
Taraf tutmayan hakem.
GEREKSIZ BİLGİLER
Hamam böcekleri insandan tiksinir.
Eğer bir insan ona dokunursa hızla uzaklaşır ve kendini temizler.
SOĞUK BİLGİLER
Tarihte perde asarken ölen ilk koca Rudolf Korniş isimli bir İngilizdir.
Bu olaydan sonra Rudolf'un anısına perde takılan şu zamazingolara korniş adı verilmiştir.
NE KADAR OLDU?
İsveç'te evinde hobi olarak atomu parçalamaya çalışan bir kişi, polis tarafından gözaltına alınalı 10 YIL OLDU
FIKRA
Adam, lüks erkek kuaföründe oturmuş bir yandan sakal tıraşı yapılırken bir yandan da elleri manikürlenmektedir.
Manikürü yapan sarışın, adamın ilgisini çekmekte gecikmez, "Güzelim, bu gece benimle çıkmaya ne dersin?" der. Kız gülümser:
"Özür dilerim ama ben evliyim." "Boşversene" der adam, "Seninkine telefon et bu gece işin çıktığını eve gelemeyeceğini söyle!" "İstersen sen söyle, şu anda seni tıraş ediyor..."
AlkışlıYorum
Üç yaşındaki miniğe kreşteki üçüncü gününün ardından soruyorum: "Bugün nasıldı kreş?" Bir yandan gülüyor bir yandan da anlatıyor:
"Bugün yeni bir öğretmen geldi teyze. Adı da "tiçır (teacher)"mış. Çok komik ya... Hiç öyle isim olur mu?"
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