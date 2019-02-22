Evlenecek kişiden beklentiler
Renkli gözlü olmalı. Ama çok açık renk değil. Bakışı daha önemli.
Çakmak çakmak bakarken yumuşayıp eritebilmeli.
Hafif bir top sakal ya da kirli sakal olmalı. Tüysüz kesinlikle olmamalı. Temiz ve kısa traş tercih sebebidir. :)
Eller bakımlı, temiz olmalı. Ne büyük ne de tombul olmalı. Kolları sert ve adaleli olmalı, koluna girince eşine gücünü hissettirmeli.
Kesinlikle ama kesinlikle vücut çalışmış OLMAMALI! Pek çok kız, siz erkeklerin sandığının aksine şiş vücut sevmez. Sakin mütevazı ama sert ve sarkmayan bir vücut gibisi yoktur.
Sarışın, kumral olabilir ama kesinlikle koyu esmer olmamalı.
Dişler beyaz ve temiz olmalı, tercihen sigara içmeyecek.
Güzel kokacak. Sık sık duş alacak. Kendine özgü kaliteli bir parfümü olacak, öyle ki kadın kısmı nerede o kokuyu alsa erkeğini hatırlayacak.
Bunlar az çok dış görünüş, huyuna suyuna gelince:
Eğitimli, en az 4 yıllık adam gibi bir lisans eğitimi olmalı. Öyle su ürünleri filan olmamalı.
Biz kızlar arabaya, paraya bayılırız sanırsınız. Alakası yok desem.
Adam gelecek vaat etsin.
Eğitimli olsun, hırslı, çalışkan olsun yeter. O hayatını kazanır zaten.
Kaliteli bayan kaliteli adam bulunca sabreder, destek olur...
Arkadaşlarımı sevsin. Benim geçmişimle, çocukluk resimlerimle ilgilensin.
Kendi arkadaşlarıyla tanıştırsın.
Halı saha maçına götürsün.
Çocukları sevsin... Bu çok önemli. Şefkatli erkek çocuk yanında belli olur.
Sert olsun, kuralları olsun.
Tamam, göbeği açık vs falan giydirmesin ama her şeyin orta yolunu da bulabilsin. İkna edici olsun. Tatlı tatlı dediğini yaptırsın.
Eşini deli gibi sevsin.
BAŞKASINDA GÖZÜ OLMASIN.
Sevdiğini ara sıra belli etsin.
Eşinin sağlığıyla ilgilensin.
Kıskanç olsun.
Adam olsun. Kızdı mı vursun masaya yumruğunu. Ama hatalıysa da özür dilemeyi bilsin.
Kesinlikle çiçek göndermeyi ve hediye almayı unutmasın (Yılda iki çiçek bi böcek sizi öldürmez değil mi beyler?)
Önemli günleri unutmasın.
Saçımızı kestirip boyatınca dalga geçmesin, iltifat etsin.
Eski kız arkadaşlarıyla kesinlikle görüşmesin.
Müzik, konser, kitap fuarı nedir bilsin, yeri gelince evde mısır patlatıp maç, DVD izleriz ama bazen de gece çıkıp hafif çakırkeyif olmayı da bilsin.
Asosyal olmasın.
Ana kuzusu olmasın…
Delikanlı olsun. Sevmiyorsa uzatmasın.
Eğlence peşindeyse kızın canını yakmasın. Günahını almasın...
BU ŞARTLARIN OLMASINI
BEKLİYORDU...
DAHA ÇOK BEKLEYECEK...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Türkiye'nin en ucuz ili Bayburt seçildi. Bayburt'ta 75 kuruşa çay 1.5 TL'ye lahmacun yiyebilirsiniz.
SOĞUK BİLGİLER
Öküzlerde aynı trene 5 kereden fazla bakmak uğursuzluktur.
NE KADAR OLDU?
Adana'da 20 yıllık esnaf, bir röportajda "Adana'da beyzbol oynayan yok ama beyzbol sopası çok satılıyor" diyeli 8 YIL OLDU
FIKRA
Napolyon, S. Helen Adası'nda sürgün bulunduğu sırada 'Fatih mi yoksa siz mi büyüksünüz?' sorusunu soranlara şöyle cevap vermişti:
"Büyüklükte ben onun çırağı bile olamam.
Çünkü ben, kılıçla zaptettiğim yerleri henüz hayattayken geri vermiş bir bedbahtım. O ise; fethettiği yerleri nesilden nesile intikal ettirmenin sırrına ermiş bir bahtiyardır."
AlkışlıYorum
Sizce spor salonundakiler, spor salonuna yeni başlayan ve belli bir hıza ulaştıktan sonra heyecanlanıp altına kaçıran kozalağa mı, yoksa bunu fark edince gülmekten koşu bandında olduğunu unutup birden duran ve pata küte düşen ben dangozuna mı gülmekten kırılmışlardır?
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