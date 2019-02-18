Sence kaç yaşındayım?
Olduğundan küçük gösterdiğine inanıyordur içten içe, egosunu tatmin etmeniz için de kurban olarak sizi seçmiştir besbelli.
Bıçak sırtı bir durumdur, aklınız varsa tahmininizin en az 5-10 eksiğini söyleyin ama yok, 'Ben bu kadını bir daha görmesem de olur' diyorsanız tam tahmininizi söyleyin ve kurtulun.
Eğer ki 35'ten büyük göstermiyorsa, verilebilecek en güzel cevap 25'tir. Sürekli etrafındaki insanların yaşını duyduğunda "Hadi canım!" demelerinden bıkmıştır bu kadın.
Tecrübeyle sabit, önce tahminleri alıp sonra yaşınızı söylediğinizde karşınızdaki insanın şaşırmasına fırsat vermiyorsunuz, muhabbet de uzamıyor. Bazı durumlarda "Kaç yaşındasın?" sorusu üzerine "Ee hakkımda bu kadar bilginiz (okul, sınıf, şu bu) var. Birleştirince ve sonuç üzerinden mantıklı bir çıkarım yapınca kaç olabilirim acaba!!?" düşüncesinin kibarlaştırılıp dile dökülmüş halidir.
Genç ise insan, cevabın 2 birimlik güven aralığı içinde gelmesini istiyor, yalan yok.
Ama 5 birimlik sapma olunca gerçekle cevap arasında, beklenen mutluluk değil, ne yapsam da ergen görünümünden sıyrılabilsem düşüncesi oluşuyor.
Eğer bu soruya bir de küçük söyleyim diye iltifat edeyim derken gerçekten yaşından büyük söylersen, çantayı, depüğü yirsin ağzına.
Tahmin edilen yaşın onlar basamağındaki rakamın mevcut değerinin iki ile çarpılıp bir eksiltilmesi ve bulunan değerin tahmin edilen yaştan çıkarılmasıyla bulunan sayının telafuz edilmesi halinde sevinecek kadındır.
Erkeklerde de var bu konu, olmaz mı! Biraz komik ama gerçekten var.
- Ahmet abi ya sen kaç yaşında oldun.
- Ne biliim abi.
- Hadi bir tahmin et bakayım.
(Ahmet 55 yaşındadır) - Abi olsan olsan 50 felan.
Bunu duyan Ahmet abi hafif tebessümle:
- Ne ısmarlıyım lan sana.
Tam tersi olsa:
- Abi olsa olsa 60 varsındır.
- Hadi lan ordan düüüüüddd.
(Küfür) Tahminini....
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Şehir merkezinde hatta futbol maçlarında karşımıza çıkan güvercinler nasıl oluyor da konu Wimbeldon Tenis Turnuvası olunca ortadan kayboluyorlar.
Çünkü Şahin Rufus'tan saklanıyorlar.
Rufus maçlar başlamadan önce havada dolaşıyor.
Güvercinlere zarar vermiyor. Onların oyunlara müdahale etmesine engel oluyor. Neredeyse ulusal bir simge haline gelen Rufus'un Instagram takipçisi 100 bini geçti
NE KADAR OLDU?
İzmir'de eve giren hırsız, çaldığı malları yeterli bulamayınca ev sahibini uyandırıp 500 TL isteyeli 8 YIL OLDU
AlkışlıYorum
"EVLİLİK doğaya aykırı bir kere. Sen hiç dul bir maymun, boşanmış bir timsah gördün mü? Ya da davullu zurnalı düğün yapan bir zebra, gelinlik giyen bir tavşan?" dedi. "Hayır ama konuşabilen bir öküz tanıyorum" dedim, küstü.
MİNİBÜSÜMÜZ, önüne çıkan yaya ve arabalara aldırmadan, araçlar arasında adeta slalom yaparak deli gibi gitmektedir.
Sonunda sağ salim son durağa varılır. Ve şoförün ağzından şu sözler dökülür: Eveet, buyrun mutlu son!
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