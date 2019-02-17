Kadınların mutlu olduğu şeyler
Alışveriş yapmak.
Çok beğendiği elbiseyi indirimde çok ucuza almak.
Doyasıya tatlı ve çikolata yemek.
Sonucunda mutsuz olacağını bilse bile yine de yemek.
Pazartesi işe gitmeden önce manikür ve pedikür yaptırmak.
Aylık kuaför macerasını tamamlamış, yepyeni bir renge ve kesime kavuşmuş olmak.
Tüm bunları yaptıktan sonra herkesin "Çok yakışmış" demesi.
Selülit kremlerinin işe yaradığını hissetmek.
O fazla kiloları verdikten sonra ipli bikini almaya çıkmak.
Tartıya çıktığı zaman istediği kiloda olduğunu görmek.
Eski, dar pantolonların içine girebilmek.
Dizi izlemek.
İltifat almak.
İlgi görmek.
Yavru kedi almak, onu sevmek, onunla oynamak.
Canları sıkıldığında onlara kedi videosu gönderilmesi, kedi resmi yollanması, onlara kedi muamelesi yapılması.
Makyaj yaparak, yüzünde beğendiği yerleri ortaya çıkarmak.
Bütün gün evde tembellik yapmak.
Mutlu bir aile, iyi bir maaş ve bunları paylaşmaya değecek bir hayat arkadaşı.
Anlayışlı, düşünceli bir sevgili.
Çiçek almak.
Nutella.
Para, çok para, daha çok para.
Duymak istediğinin söylenmesi.
Uzun süre dayanıklı oje.
Hafta sonunun gelmesi.
Fotoğrafta iyi görünmek.
Tatilden bronz bir tenle dönmek.
Yeni bir şeyler satın almak.
Birinin onu yaşından genç bulması.
Çok çekici bir kıyafetin içinde olmak.
Tüm özel günleri, kentin düşman işgalinden kurtuluşu dahil hatırlamak ve kurtuluş gününde baklava ikram etmek.
Aldığı parfümün kalıcı olduğunu anlamak.
Erkekler tarafından anlaşılabilmek...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çay harareti alır kelimesindeki "Çay" akarsu anlamındaki çaydır.
SOĞUK BİLGİLER
Soru bankalarından kredi çekemezsiniz.
NE KADAR OLDU?
Samsun'un Bafra ilçesinde kovalamaca sonucunda yakalanan şahıs teslim edildiği cezaevinden 15 dakika sonra firar edeli 1 YIL OLDU.
FIKRA
Bir gün, yaşlı bir adam gece saat 2'de yolda arabasıyla giderken, polisler tarafından durdurulur.
Aralarında şöyle bir diyalog geçer:
Polis: Gecenin bu saatinde nereye gidiyorsun?
Adam: Alkolün insan sağlığına verdiği zararlar ve fazla kullanımından oluşan hastalıklar ile ilgili bir konferans var, oraya gidiyorum.
Polis: Gecenin bu saatinde kim veriyor bu konferansı?
Adam: Evde bekleyen karım.
AlkışlıYorum
Arkadaşlarla toplandık tabu oynuyoruz.
Kelime "işkence".
Arkadaşıma soruyorum; "Şimdi ben senin dişlerini çektim, kırbaçladım, dövdüm, sövdüm, penseyle etlerini sıkıştırdım vs vs... Ben sana ne yapmış oldum?" Arkadaşım gözlerinin içi parlayarak cevap veriyor: "Seks!" O kadar işkence aklını karıştırdı heralde...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 14 Şubat Sevgililer Günü tweetleri 16 Şubat 2019, Cumartesi Sevgililer Günü'nü illa ihtişam ile kutlayanlar yoktu. İşi biraz mizah katarak kutlayanlar bizi güldürdüler. @Vebensenn...
- Üşengeç familyası 15 Şubat 2019, Cuma "TEMBELE kapıyı kapat demişler, rüzgar eser kapatır demiş" atasözündeki üşengeç en iyi örnektir bunlara. Hepinizde...
- Kadın nasıl delirir? 14 Şubat 2019, Perşembe - İHSAN nerde kaldın Allah aşkına? - 5'te kaldım ah o rüzgarın kızı yaktın beni. - Rüzgarın kızı kim ya İhsan? Gebertirim...
- Kelliğime çare buldum 13 Şubat 2019, Çarşamba Bu ruh halindeki er kişiler genellikle saçlarını kazıtma yolunu seçerler. Neden bunu yaptıkları sorulduğunda,...
- Erkeklerin de kadınlar kadar keyif aldığı ama itiraf edemediği şeyler 12 Şubat 2019, Salı TABİİ Kİ de erkekler de kadınların yaptığı her şeyi yapabilir, tıpkı kadınların da erkeklerin yaptığı her şeyi...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- 14 Şubat Sevgililer Günü tweetleri
- Üşengeç familyası
- Kadın nasıl delirir?
- Kelliğime çare buldum
- Erkeklerin de kadınlar kadar keyif aldığı ama itiraf edemediği şeyler
- Erkeklerin ilişkilerde yaptığı saçma sapan 13 hata
- Ex aşkım beni deli ettin
- Türk usulü ikna yöntemi
- İlk buluşma kadınları
- Erkeklerin sırları