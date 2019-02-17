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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 17 Şubat 2019, Pazar

Kadınların mutlu olduğu şeyler

Bütün bir günü sadece bakıma ayırmak.
Alışveriş yapmak.
Çok beğendiği elbiseyi indirimde çok ucuza almak.
Doyasıya tatlı ve çikolata yemek.
Sonucunda mutsuz olacağını bilse bile yine de yemek.
Pazartesi işe gitmeden önce manikür ve pedikür yaptırmak.
Aylık kuaför macerasını tamamlamış, yepyeni bir renge ve kesime kavuşmuş olmak.
Tüm bunları yaptıktan sonra herkesin "Çok yakışmış" demesi.
Selülit kremlerinin işe yaradığını hissetmek.
O fazla kiloları verdikten sonra ipli bikini almaya çıkmak.
Tartıya çıktığı zaman istediği kiloda olduğunu görmek.
Eski, dar pantolonların içine girebilmek.
Dizi izlemek.
İltifat almak.
İlgi görmek.
Yavru kedi almak, onu sevmek, onunla oynamak.
Canları sıkıldığında onlara kedi videosu gönderilmesi, kedi resmi yollanması, onlara kedi muamelesi yapılması.
Makyaj yaparak, yüzünde beğendiği yerleri ortaya çıkarmak.
Bütün gün evde tembellik yapmak.
Mutlu bir aile, iyi bir maaş ve bunları paylaşmaya değecek bir hayat arkadaşı.
Anlayışlı, düşünceli bir sevgili.
Çiçek almak.
Nutella.
Para, çok para, daha çok para.
Duymak istediğinin söylenmesi.
Uzun süre dayanıklı oje.
Hafta sonunun gelmesi.
Fotoğrafta iyi görünmek.
Tatilden bronz bir tenle dönmek.
Yeni bir şeyler satın almak.
Birinin onu yaşından genç bulması.
Çok çekici bir kıyafetin içinde olmak.
Tüm özel günleri, kentin düşman işgalinden kurtuluşu dahil hatırlamak ve kurtuluş gününde baklava ikram etmek.
Aldığı parfümün kalıcı olduğunu anlamak.
Erkekler tarafından anlaşılabilmek...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çay harareti alır kelimesindeki "Çay" akarsu anlamındaki çaydır.

SOĞUK BİLGİLER
Soru bankalarından kredi çekemezsiniz.

NE KADAR OLDU?
Samsun'un Bafra ilçesinde kovalamaca sonucunda yakalanan şahıs teslim edildiği cezaevinden 15 dakika sonra firar edeli 1 YIL OLDU.

FIKRA
Bir gün, yaşlı bir adam gece saat 2'de yolda arabasıyla giderken, polisler tarafından durdurulur.
Aralarında şöyle bir diyalog geçer:
Polis: Gecenin bu saatinde nereye gidiyorsun?
Adam: Alkolün insan sağlığına verdiği zararlar ve fazla kullanımından oluşan hastalıklar ile ilgili bir konferans var, oraya gidiyorum.
Polis: Gecenin bu saatinde kim veriyor bu konferansı?
Adam: Evde bekleyen karım.

AlkışlıYorum
Arkadaşlarla toplandık tabu oynuyoruz.
Kelime "işkence".
Arkadaşıma soruyorum; "Şimdi ben senin dişlerini çektim, kırbaçladım, dövdüm, sövdüm, penseyle etlerini sıkıştırdım vs vs... Ben sana ne yapmış oldum?" Arkadaşım gözlerinin içi parlayarak cevap veriyor: "Seks!" O kadar işkence aklını karıştırdı heralde...
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