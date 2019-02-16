14 Şubat Sevgililer Günü tweetleri
@Vebensenn Çiçek 60 TL. Akşam yemeği 250 TL. Hediye 30 TL. Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmenin bedeli 610 TL. Kâr :)) @Dogankanikk Sevgililer Günü diye sap kızlar birbirlerine hediye alıyorlar. Yüce Rabbim erkekleri böyle bir mantıkla yaratmadığın için şükürler olsun.
@supinenur Elverişsiz hava şartları nedeniyle 14 Şubat Sevgililer Günü, 30 Şubat'a ertelenmiştir.
@Sittiinsene Aşure Günü'nde nasıl aşure dağıtılıyorsa. Sevgililer Günü'nde de sevgili dağıtılsın.
@avukatergunn Kocanız hediye olarak elektrik süpürgesi mi aldı?
Eşiniz hediyeyi beğenmedi mi?
Hiç dert etmeyin. Boşanma davalarında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel % 50'ye varan fırsat indirimleri devam ediyor...
@fafylop İleride ki kocam şu an başkasıyla Sevgililer Günü'nü kutluyosan eğer Allah belanı versin.
@gringocity İlerideki eşim acaba şu an kimle Şile'de küveti doldurmalı Sevgililer Günü kutlaması yapıyo.
@sercanps Çiçekçiye Anneler Günü'nün mü yoksa Sevgililer Günü'nün mü cirosu daha fazla dedim, sevgililer dedi.. Hani ana gibi yâr olmazdı sahtekarlar?
@onderseren Herkesin sevgililer günü kutlu olsun. Bu sene kesemeyenler inşallah seneye.
@sunymoonfairy Kendime Sevgililer Günü hediyesi olarak puding yapıp dolaba koydum. Yarın sanki ben yapmamışım gibi yiyip mutlu olucam, tek taşımı kendim alır, tek başıma da kendim takarım.
@mesutbozbey_ Kayserili ilişkisi:
11 Şubat: Sevgililer...
2 Şubat: Sevgililer...
13 Şubat: Kavga için zemin hazırlanır...
14 Şubat: Ayrılınır...
15 Şubat: Sevgililer...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Berelerin üstündeki ponponlar aslında süs değildir. Fransız denizciler, dalgalar yüzünden kafaları tavana çarpmasın diye ponpon takarlardı.
SOĞUK BİLGİLER
Suriyeli bilimadamları 20 yıllık çalışmanın ardından patates cipsinin patatesten yapıldığına karar vermişlerdir.
Ne kadar oldu?
Antalya'da bir kadının çantasını çalan kapkaççıyı yakalayıp 'Dövelim mi dövmeyelim mi' tartışması kavgaya dönüşeli 1 YIL OLDU.
FIKRA
Temel bilimadamı iken bir arkeoloji araştırmaları konferansına davet edilir. Amerikalılar anlatmaya başlar:
- Biz ülkemizde yaptığımız kazılarda 25 metre aşağı indik ve telefon kabloları bulduk. Öyleyse bizim atalarımız asırlar önce telefon kullanmışlardır.
Sıra Türkiye'ye gelir ve Temel başlar anlatmaya:
- Biz ülkemizde yaptığımız kazılarda 50 metre aşağı indik ama bir şey bulamadık.
Öyleyse atalarımız telsiz telefon kullanmışlardır.
AlkışlıYorum
Arabayı kaçırdığım günlerin birinde ikinci defa aynı polis çevirmesine takılıyorum. GBT yapmaktan canı sıkılan yurdum polisinin, bütün günümü evde geçirmeme neden olan sözünü aynen aktarıyorum: "Bugün seni ikinci görüşüm, üçüncüde vururum."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Üşengeç familyası 15 Şubat 2019, Cuma "TEMBELE kapıyı kapat demişler, rüzgar eser kapatır demiş" atasözündeki üşengeç en iyi örnektir bunlara. Hepinizde...
- Kadın nasıl delirir? 14 Şubat 2019, Perşembe - İHSAN nerde kaldın Allah aşkına? - 5'te kaldım ah o rüzgarın kızı yaktın beni. - Rüzgarın kızı kim ya İhsan? Gebertirim...
- Kelliğime çare buldum 13 Şubat 2019, Çarşamba Bu ruh halindeki er kişiler genellikle saçlarını kazıtma yolunu seçerler. Neden bunu yaptıkları sorulduğunda,...
- Erkeklerin de kadınlar kadar keyif aldığı ama itiraf edemediği şeyler 12 Şubat 2019, Salı TABİİ Kİ de erkekler de kadınların yaptığı her şeyi yapabilir, tıpkı kadınların da erkeklerin yaptığı her şeyi...
- Erkeklerin ilişkilerde yaptığı saçma sapan 13 hata 11 Şubat 2019, Pazartesi Erkekler ilişkilerinde bazen öyle saçma hatalar yapıyor ve bunun o kadar farkında olmuyorlar ki, belki bir nebze...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Üşengeç familyası
- Kadın nasıl delirir?
- Kelliğime çare buldum
- Erkeklerin de kadınlar kadar keyif aldığı ama itiraf edemediği şeyler
- Erkeklerin ilişkilerde yaptığı saçma sapan 13 hata
- Ex aşkım beni deli ettin
- Türk usulü ikna yöntemi
- İlk buluşma kadınları
- Erkeklerin sırları
- Çocuklukta bilinen yanlış durumlar